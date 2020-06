Prezident Hashim Thaci a bývalí separatistickí bojovníci sú obžalovaní z vojnových zločinov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.6.2020 (Webnoviny.sk) - Osobitný súd pre Kosovo (KSC) obžaloval kosovského prezidenta Hashima Thaciho a deväť ďalších bývalých separatistických bojovníkov z celej škály zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane vrážd , ktorých sa mali dopustiť počas a po vojne za nezávislosť so Srbskom v rokoch 1998 až 1999.Stredajšie stanovisko prokurátora uvádza, že Thaci a ostatní “sú trestne zodpovední za takmer 100 vrážd” zahŕňajúcich stovky kosovských Albáncov, Srbov a Rómov, ako aj politických oponentov. Ďalšie obvinenia sa týkajú násilných zmiznutí, prenasledovania a mučenia.Thaci velil počas vojny v Kosove bojovníkom z Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK) . Medzi obžalovanými je aj Kadri Veseli , bývalý predseda parlamentu a líder opozičnej Demokratickej strany Kosova.Žaloba zverejnená v stredu je prvou z dielne špeciálneho tribunálu so sídlom v Haagu. Súd začal svoju činnosť v roku 2015 a odvtedy vypočul už stovky svedkov. Poradcovia prezidenta Thaciho na žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagovali, informuje agentúra The Associated Press.