Prezident IIHF sa nevzdáva, MS v hokeji do 20 rokov by sa mohli organizovať v netradičnom termíne

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Tohtosezónne majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov sú už minulosťou. Organizátori museli šampionát zrušiť, keďže ochorenie COVID-19 v stredu spôsobilo kontumáciu ďalších dvoch duelov, po súboji Švajčiarsko - USA sa nemohli hrať ani zápasy Slovensko - Rusko a Fínsko - Česko."Pokračujúce šírenie ochorenia COVID-19 a variantu omikron nás prinútilo prerobiť protokol takmer ihneď po príchode všetkých tímov, aby sme dokázali zastaviť potenciálne šírenie vírusu. Testovali sme na dennej báze. Pokiaľ sa vyskytli pozitívne prípady, tímy putovali do karantény. Snažili sme sa urobiť to najlepšie, aby sme vytvorili podmienky potrebné pre bezpečné podujatie. Bohužiaľ, nestačilo to. Zameriame sa na to, aby sa všetci hráči a členovia realizačných tímov dostali bezpečne domov,“ povedal pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) jej prezident Luc Tardif, ktorý neskôr naznačil, že juniorský svetový šampionát by sa mohol konať netradične v lete 2022, aby zostala zachovaná kontinuita."Verím, že ešte nie je koniec. Áno, tento turnaj sme zrušili, no nechceme sa vzdať. Ak to bude možné, chceme šampionát organizovať. Možno už v januári prídeme s pozitívnou správou. Myslím si, že dlžíme hráčom, aby sme im ponúkli pre nich tak dôležitý turnaj," ozrejmil Tardif.