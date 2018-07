Prezident Iohannis musel dať zelenú norme, s obsahom ktorej nesúhlasí

Na archívnej snímke prezident Rumunska Klaus Iohannis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 19. júla (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bukurešti oznámil, že je nútený dať zelenú prvému zákonu súvisiacemu s reformou justície v krajine, a to napriek vlastným, ako aj domácim i zahraničným námietkam odbornej verejnosti. Všetky ústavné prostriedky, ktoré slúžili na odklad nadobudnutia platnosti tejto legislatívnej normy, totiž už hlava štátu podľa vlastných slov využila.Najvyšší rumunský predstaviteľ však súčasne vyzval súčasnú rumunskú vládnu koalíciu sociálnych demokratov a liberálov, aby na jesennom zasadaní zákonodarného zboru urýchlene upravili zákon na základe odporúčaní Benátskej komisie Rady Európy (RE).Informácie priniesla tlačová agentúra MTI.Podľa Iohannisových slov by sa totiž Rumunsko vzdialilo od európskych hodnôt, ak by nerešpektovalo upozornenia ústavnoprávneho odborného grémia RE, podľa ktorého reformný balík podkopáva nezávislosť prokuratúry a súdov v Rumunsku.