Prezident: Je povinnosť demokratických politikov chrániť našu slobodu

Na archívnej snímke slovenský prezident Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. augusta (TASR) - Je povinnosťou dnešných demokratických politikov chrániť našu slobodu. Možnosť rozhodovať o našej budúcnosti bez obáv z toho, že naše rozhodnutia zlomí hrubá sila. Uviedol to v utorok večer v príhovore prezident SR Andrej Kiska pri príležitosti 50. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktorý odvysielal RTVS.Preto podľa neho potrebujeme spojencov s rovnakými hodnotami a rešpektom k slobode, právam ľudí a demokracii.uviedol."Okupáciu našej krajiny vojskami Varšavskej zmluvy dnes odsudzujú tri pätiny obyvateľov Slovenska. Pribúda však tých, ktorí o nej vedia málo alebo nič. Najmä medzi mladými ľuďmi," povedal prezident s tým, že prosí rodičov, učiteľov, príbuzných, ako aj pamätníkov, aby si v tieto dni našli chvíľu času a s mladšími ľuďmi a deťmi sa podelili o svoje poznatky a skúsenosti. Podľa neho je im potrebné priblížiťpovedal Kiska.Prezident pripomenul, že pred 50 rokmi sa milióny obyvateľov Československa ocitli v šoku po tom, čo do krajiny vtrhli vojská.priblížil s tým, že najväčšia okupácia v dejinách Varšavskej zmluvy sa vydarila a do rána obsadili celú republiku. Pripomenul, že pri tejto príležitosti zabili aj desiatky ľudí.