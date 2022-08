Prezident Jun Sok-jol ponúkol KĽDR ekonomické výhody, krajina sa však musí vzdať jadrových zbraní

Kľúč k mieru

Nejasné vyhliadky

Kim si písal s Putinom

15.8.2022 (Webnoviny.sk) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v pondelok ponúkol Severnej Kórei „odvážnu“ ekonomickú pomoc, ak sa vzdá svojho programu jadrových zbraní. Zároveň sa pritom vyhol tvrdej kritike Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) po tom, ako sa vyhrážala „smrtiacou“ odplatou za epidémiu COVID-19, z ktorej viní Juh.V príhovore pri príležitosti konca japonskej kolonizácie Kórejského polostrova tiež Jun vyzval na lepšie vzťahy s Japonskom, pričom krajiny označil za partnerov pri zvládaní výziev ohrozujúcich slobodu a skonštatoval, že ich spoločné hodnoty im pomôžu prekonať historické krivdy spojené s japonskou brutálnou koloniálnou vládou pred koncom druhej svetovej vojny.Konzervatívec Jun, ktorý nastúpil do úradu v máji, v príhovore, ktorý odvysielala televízia, uviedol, že denuklearizácia Severnej Kórey je kľúčom k mieru v regióne a celom svete. Ak krajina zastaví svoj program vývoja jadrových zbraní a úprimne sa zaviaže procesu denuklearizácie, Juh podľa neho zareaguje obrovskými ekonomickými odmenami, ktoré bude poskytovať vo fázach.Tento návrh sa pritom podľa agentúry AP významne nelíši od predchádzajúcich juhokórejských ponúk, ktoré už Sever odmietol, zatiaľ čo ďalej posilňuje svoje programy jadrových zbraní a balistických striel, keďže práve tie považuje Kim Čong-un za svoju najväčšiu záruku prežitia.„Zavedieme rozsiahly program na poskytnutie potravín, pomoci pri zriaďovaní infraštruktúry pre produkciu, prenos a distribúciu elektrickej energie a uskutočníme projekty na modernizáciu prístavov a letísk na pomoc obchodu,“ vyjadril sa prezident.„Pomôžeme zlepšiť aj severokórejskú poľnohospodársku produkciu, poskytneme pomoc pri modernizácii nemocníc a zdravotníckej infraštruktúry, a uskutočníme iniciatívy na umožnenie medzinárodných investícií a finančnej podpory,“ dodal s tým, že takéto programy by mohli výrazne zlepšiť životy Severokórejčanov.Medzikórejské vzťahy sa zhoršili v súvislosti s patom v rozsiahlejších rokovaniach medzi Washingtonom a Pchjongjangom, ktoré stroskotali začiatkom roka 2019 v súvislosti s nezhodami týkajúcimi sa uvoľnenia zničujúcich sankcií na výmenu za severokórejské odzbrojenie. Severná Kórea v roku 2022 výrazne zintenzívnila testovanie a dosiaľ vystrelila už viac ako 30 balistických striel, vrátane prvej skúšky medzikontinentálnej balistickej rakety od roku 2017.Zoči-voči rastúcim hrozbám zo strany Severnej Kórey sa Jun zaviazal posilniť obranu Južnej Kórey spoločne so Spojenými štátmi a zároveň posilniť bezpečnostné väzby s Japonskom, ktoré tiež znepokojuje severokórejský program vývoja jadrových zbraní a balistických striel.Washington síce upozornil, že v prípade, ak KĽDR vykoná ďalší jadrový test, zasadí sa za zavedenie ďalších sankcií, vyhliadky na zmysluplné opatrenia sú však nejasné. Čína a Rusko totiž nedávno vetovali rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN pod záštitou Spojených štátov, ktoré by zintenzívnili sankcie proti Severu v súvislosti s tohtoročným testovaním rakiet.Severokórejské médiá v pondelok informovali, že Kim si vymenil listy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a obaja vyzdvihli ich silnejúce väzby.Putin sa zaviazal rozšíriť bilaterálne vzťahy s KĽDR, čo podľa neho prospeje obom krajinám, a Kim uviedol, že priateľstvo medzi ich národmi vzniklo víťazstvom nad Japonskom v druhej svetovej vojne.Rusko-severokórejské priateľstvo podľa Kima „upevňovali a rozvíjali storočie za storočím“ a v súčasnosti posilňujú „strategickú a taktickú spoluprácu, podporu a solidaritu“, čeliac „vojenskému ohrozeniu a provokáciám zo strany nepriateľských síl“. Pevnejšie väzby medzi krajinami podľa Putina pomôžu stabilite v regióne.