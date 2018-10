Prezident La Ligy žiada vylúčiť Paríž Saint Germain z Ligy majstrov

Hráč PSG Kylian Mbappe (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Neymarom štvrtý gól do bránky Lyonu vo futbalovom zápase francúzskej ligy Paríž SG - Olympique Lyon v Paríži 7. októbra 2018. Foto: TASR Hráč PSG Kylian Mbappe (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Neymarom štvrtý gól do bránky Lyonu vo futbalovom zápase francúzskej ligy Paríž SG - Olympique Lyon v Paríži 7. októbra 2018. Foto: TASR

Madrid 31. októbra (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž Saint Germain by mali vylúčiť z Ligy majstrov. Uviedol to Javier Tebas, prezident španielskej La Ligy. Argumentuje tým, že Parížania podvádzali pri uzatváraní sponzorských zmlúv."Som presvedčený, že PSG nespĺňa kritériá finančnej fair play," povedal Tebas pre denník L'Equipe. "Nadhodnotili sumy v zmluvách. Môžem vás ubezpečiť, že ani Real, ani Barcelona nás nepožiadali, aby sme sa na klub sťažovali na UEFA. Túto iniciatívu sme spustili ešte predtým, ako Neymar prestúpil do PSG. Tento klub ohrozuje stabilitu profesionálneho futbalu v Európe."Tebas poukázal aj na iné skutočnosti: "Každý klub, ktorý sa snaží obísť pravidlá finančnej fair play falšovaním údajov o príjmoch ohrozuje stabilitu európskeho futbalu. To vyvoláva infláciu na trhu. Ostatné kluby potrebujú neuveriteľné zdroje na to, aby sa s nimi vyrovnali. Situácia je jednoduchá. Klub musí spĺňať požiadavky UEFA. Ak sa tak nestane, mali by ho vylúčiť z európskych pohárov. Ak sa nezistia žiadne porušenia, nebudú nasledovať sankcie. UEFA musí urobiť disciplinárne rozhodnutie. Myslím si však, že klub, ktorý podvádza, nemôže štartovať v európskej súťaži. No myslím si, že to bude ťažké urobiť, pretože existuje zjavný konflikt záujmov. Prezident PSG vedie aj mediálnu spoločnosť BeInSport, ktorá kupuje za veľké sumy vysielacie práva na Ligu majstrov. V iných odvetviach hospodárstva by takýto konflikt bol sotva povolený, však?"