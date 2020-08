Prezident Lukašenko vyhlásil, že žiadne nové voľby v Bielorusku nebudú, kým ho nezabijú

Robotníci Lukašenka nepodporili

Výsledky volieb vyvolali protesty v uliciach

Putin je pripravený pomôcť Lukašenkovi

Situáciou v Bielorusku sa zaoberá aj EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2020 - V Bielorusku by sa mohli uskutočniť nové prezidentské voľby, ale len po schválení zmien ústavy krajiny. V pondelok to počas návštevy továrne vyhlásil dlhoročný prezident Alexander Lukašenko, proti ktorého nedávnemu znovuzvoleniu sa už deviaty deň konajú po celej krajine protesty.Zároveň však tiež vyhlásil, že neustúpi pod nátlakom a žiadne nové voľby nebudú, kým ho nezabijú.Lukašenko priletel vrtuľníkom do továrne v Minsku s cieľom získať podporu u robotníkov, tí však na neho nahnevane kričali a posielali ho preč. V Bielorusku rastie počet robotníkov štátnych tovární, ktorí na protest proti prezidentovi štrajkujú, v pondelok napríklad vyšlo do ulíc hlavného mesta vyše 5 000 zamestnancov továrne na výrobu traktorov v Minsku.Lukašenko, ktorý je pri moci už 26 rokov, počas návštevy továrne vyhlásil, že ak chcú robotníci štrajkovať, nech idú, ale protesty podľa jeho slov ničia ekonomiku a ak by odstúpil z funkcie, nastal by jej kolaps. Okrem iného tiež vyhlásil, že demonštrantov "otrávili sociálne siete" a vágne naznačil, v zjavnej snahe upokojiť demonštrantov, že je otvorený diskusiám o ústavných reformách.Podľa ústrednej volebnej komisie v Bielorusku vyhral voľby Lukašenko s 80% hlasov a opozičná kandidátka Svetlana Cichanovská získala 10%. Podľa ľudí v uliciach sú však tieto čísla zmanipulované. Bielorusi protestujú už od vyhlásenia prvotných výsledkov volieb a v nedeľu zaplnilo hlavné námestie a priľahlé ulice hlavného mesta zhruba 200-tisíc ľudí.Protesty v prvých dňoch sprevádzali tvrdé zákroky zo strany polície. Od 9. augusta polícia zadržala takmer 7 000 ľudí, stovky utrpeli pri zásahoch zranenia a dvaja zomreli. Polícia rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a demonštrantov tiež bila.Policajné zásahy a správy o násilnom zlom zaobchádzaní s ľuďmi hnev ľudí ešte viac rozdúchali, na čo úrady ustúpili, umožnili konanie veľkých víkendových protestov a prepustenie mnohých zadržaných. V súčasnosti je vo väzbe podľa ministerstva vnútra len 122 ľudí.Cichanovská, ktorá je v súčasnosti v exile v Litve, v pondelok prostredníctvom videa oznámila, že je pripravená prevziať zodpovednosť a byť líderkou krajiny, aby sa situácia upokojila,"aby sme prepustili všetkých politických väzňov a pripravili právne predpisy a podmienky na usporiadanie nových prezidentských volieb".V súvislosti s dianím v Bielorusku cez víkend Lukašenko dvakrát telefonoval so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom, ktorý mu podľa jeho slov povedal, že Moskva je pripravená mu pomôcť s agresiou zvonka.Zároveň tiež vyhlásil, že krajiny NATO na hranici s Bieloruskom posilňujú vojenské sily, čo aliancia odmietla.Predstavitelia v Litve upozornili, že Bielorusko v pondelok pri hraniciach s krajinou a Poľskom odštartovalo vojenské cvičenia. Okrem toho tiež varovali pred znepokojujúcimi náznakmi, že by Rusko mohlo využiť túto situáciu na prevzatie Bieloruska.Situáciou v Bielorusku sa zaoberá aj Európska únia. V piatok rokovali európski ministri zahraničia, ktorí sa zhodli na tom, že voľby z 9. augusta neboli slobodné ani spravodlivé a odmietajú prijať výsledky, ktoré oznámila bieloruská volebná komisia.Predseda Európskej rady Charles Michel zase na stredu zvolal mimoriadny summit európskych lídrov, aby prediskutovali dianie v krajine.