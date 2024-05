Prezident má byť prezidentom všetkých ľudí, nie vlády. Pellegrini to podľa Čaputovej čoskoro pocíti

Určité pnutie je v poriadku

Nebolo to referendum o Ficovi

5.5.2024 (SITA.sk) - Prezident nie je prezidentom vlády, je prezidentom občanov. V relácii televízie Markíza Na telo to uviedla úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová . Reagovala tak na slová jej zvoleného nástupcu Petra Pellegriniho Hlas-SD ).Ten počas volebnej noci uviedol, že bude prezidentom všetkých občanov, bez ohľadu na to, či ho volili, alebo nevolili.Smerom k vláde vtedy povedal, že sa môže spoľahnúť, že pokiaľ bude vláda plniť Programové vyhlásenie, tak sa nemusí obávať, že z Prezidentského paláca vznikne opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré jej bude škodiť.Prezidentka v nedeľu v diskusii s Michalom Kovačičom uviedla, že považuje za zdravé a správne, aby prezident nemal záväzky a povinnosti voči vláde.Poznamenala, že ona mala šťastie, že sa mohla na každý zákon pozrieť nezaujato. Isté pnutie medzi vládou a prezidentom je podľa nej v poriadku, zároveň ale zdôraznila, že je potrebná aj konštruktívna diskusia medzi nimi.„Neočakávam, že jeden politický hráč v prezidentskom kresle môže zmieriť spoločnosť,“ uviedla na margo toho, či Pellegriniho zvolenie prinesie pokoj do spoločnosti.Myslí si tiež, že Pellegrini čoskoro pocíti, že prezident má byť prezidentom všetkých ľudí, no nechcela komentovať, akou hlavou štátu bude jej zvolený nástupca.Čaputová je ale toho názoru, že by mal vyslať signál aj k časti spoločnosti, ktorá ho nevolila. Dodala, že ona sama sa päť rokov uchádzala i o porozumenie tej časti spoločnosti, s ktorou sa možno názorovo nezhodne.„Prezidentské voľby sú špecifické, sú o tom, že sa ľudia viac, alebo menej stotožnia s určitým kandidátom,“ myslí si prezidentka.Ako zdôraznila, nepovažuje ich však za referendum o vláde Roberta Fica Smer-SD ). Vysokú účasť vo voľbách považuje za dobrú správu.