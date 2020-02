Prezident Macron začal dvojdňovú návštevu Poľska, cieľom je upevniť vzťahy s európskymi partnermi

Stretnutie prezidentov

Macron navštívi aj Krakov

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok začal svoju dvojdňovú návštevu Poľska. Tá je podľa jeho kancelárie "kľúčovou" súčasťou úsilia Francúzska upevniť vzťahy s jeho európskymi partnermi. Macron by mal s poľskými predstaviteľmi rokovať o európskych otázkach, obrane, klíme, hospodárstve a energetike.Na pondelok má francúzsky prezident naplánované stretnutie so svojím poľským kolegom Andrzejom Dudom, premiérom Mateuszom Morawieckim, predsedami oboch komôr parlamentu a ministrom zahraničia Jacekom Czaputowiczom.Podľa šéfa poľskej diplomacie je Macronova návšteva Poľska - jeho prvá tohtoročná zahraničná návšteva - "prelomom" v bilaterálnych vzťahoch.V utorok Macron vycestuje do Krakova. Tam by mal navštíviť Wawelský hrad a rečniť na Jagelovskej univerzite.Macron bol v minulosti kritický voči poľskej pravicovej vláde a jej politike v oblasti migrácie, klímy a reforiem súdnictva. Jeho predchodca Francois Hollande v roku 2016 zrušil návštevu krajiny po tom, čo Varšava zrušila plánovanú kúpu francúzskych vrtuľníkov.