Prezident Mexika López Obrador chce po troch rokoch referendum

Mexiko 3. júla (TASR) - Novozvolený mexický prezident Andrés Manuel López Obrador dá po troch rokoch občanom možnosť vyjadriť sa v referende, či by mal zostať na poste hlavy štátu aj po uplynutí polovice svojho šesťročného funkčného obdobia. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.uviedol tento ľavicový politik.López Obrador, ktorý s prevahou vyhral v nedeľu prezidentské voľby a úradu sa ujme v decembri, taktiež uviedol, že sa nepokúsi kandidovať na druhé funkčné obdobie. To v súčasnosti zákon zakazuje a musela by sa meniť ústava.López Obrador sa v utorok stretol so súčasnou hlavou štátu Enriquem Peňom Nietom, aby prediskutovali riadne odovzdanie moci po búrlivej a polarizujúcej predvolebnej kampani.