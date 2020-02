Prezident Moreno čelí kritike za svoje vyjadrenia, ženy sa vraj sťažujú na obťažovanie len od škaredých ľudí

Ekvádorský

Morenove vyjadrenie spustilo vlnu kritiky

Moreno sa ospravedlnil

3.2.2020 (Webnoviny.sk) -prezident Lenín Moreno čelí kritike za vyjadrenia o sexuálnom obťažovaní, o ktorom povedal, že sa naň ženy sťažujú, keď ho robia škaredí ľudia. Vyjadril sa tak v piatok v prístavnom meste Guayaquil počas príhovoru investorom. Poznámky okamžite pobúrili aktivistov za práva žien i ďalších. Moreno sa medzičasom ospravedlnil.Moreno v príhovore povedal, že muži čelia hrozbe odsúdenia za obťažovanie a dodal, že ženy obvineniami občas "trápia škaredých ľudí". "To znamená, že obťažovanie je, keď pochádza od škaredej osoby. Ale ak osoba vyzerá dobre, podľa štandardov, nemajú tendenciu si nutne myslieť, že je to obťažovanie," vyhlásil.Kongresmanka z vládnucej strany Soledad Buendía na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísala, že Moreno "ospravedlňuje a rozširuje násilie páchané na ženách". "Nemôžete vtipkovať o obťažovaní, znásilňovaní, zabíjaní žien, obchodovaní, sexuálnom vykorisťovaní... Nič neospravedlňuje výrazy, ktoré z nás znova robia obete," napísala."Nie je to tak, že teraz všetko pre ženy vyzerá ako obťažovanie, je to tak, že mačom ako vy sa obťažovanie nezdalo zlé," vyjadrila sa zas ľudskoprávna organizácia Ženy pre zmenu.Moreno sa po kritike na margo svojich tvrdení tiež ospravedlnil na Twitteri, kde napísal, že "nemal v úmysle zľahčovať takú vážnu tému, ako je násilie alebo zneužívanie" a odsudzuje všetky formy násilia páchaného na ženách.