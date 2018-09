Prezident nepodpísal zákon o kvalite vysokoškolského vzelávania

Na snímke slovenský prezident Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Nepodpísal ani zákon týkajúci sa aj transformácie SAV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Na Slovensku vznikne Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy a to aj napriek nesúhlasu prezidenta SR, ktorý 19. septembra nepodpísal zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Agentúra má vzniknúť na základe tejto právnej normy. Prezident zákon vetoval, poslanci Národnej rady SR ho 11. septembra opäť schválili, čím prelomili jeho veto. Zákon nadobudne účinnosť aj bez prezidentovho podpisu. TASR o tom v piatok informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.uvádza sa v materiáli. Štatutárnym orgánom agentúry bude predseda výkonnej rady. Doterajšia Akreditačná komisia bola poradným orgánom vlády SR.Súčasťou nového zákona je aj reforma systému akreditačného procesu, ktorá spočíva najmä vo zvýšenom dôraze na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality. Funkčnosť a správna implementácia má v zásade znamenať inštitucionálnu akreditáciu vysokej školy v študijnom odbore a stupni. V prípade nedostatkov vo vnútornom systéme a jeho implementácie by mohla agentúra ukladať rôzne opravné opatrenia.Systém má byť doplnený o akreditáciu študijných programov za účelom možnosti rozšírenia oprávnenia vysokej školy uskutočňovať vysokoškolské štúdium v nových študijných odboroch a stupňoch.uvádza sa v materiáli.Prezident SR Andrej Kiska nepodpísal novelu zákona o vysokých školách, ktorej súčasťou je aj novela zákona o Slovenskej akadémii vied (SAV). Platiť bude aj bez jeho podpisu. Inštitúcie SAV tak zostanú v stave, v akom boli pred transformáciou.Organizácie, ktoré nesplnili podmienky, sa vrátia do právnej formy spred 1. júla. Pôvodne mali ústavy SAV prejsť transformáciou a mali byť zapísané do registra verejných výskumných inštitúcií (VVI). SAV sa tak bude podľa schválenej novely skladať z rozpočtových a príspevkových organizácií. Novela súčasne zaväzuje SAV zabezpečiť do 31. decembra 2018 všetky potrebné úkony, aby sa jej organizácie mohli stať VVI na základe postupu, ktorý určuje zákon o VVI.Z novely zákona o vysokých školách vyplýva, že vysokým školám pribudne nový typ bakalárskeho študijného programu. Ide o interdisciplinárne štúdiá. Študentom má umožniť vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom budú mať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní.uvádza sa v predkladanom materiáli. Vysokým školám umožňuje, aby mal študent v rámci študijného programu na výber zo širšej palety predmetov z viacerých študijných odborov, pričom v závislosti od konkrétneho učebného plánu študent nakoniec získa vzdelanie v konkrétnom študijnom odbore alebo v kombinácii dvoch študijných odborov.Doteraz platí, že hodnotenie tvorivej činnosti je súčasťou komplexnej akreditácie činností vysokej školy spolu s akreditáciou jednotlivých činností. Prepojenie hodnotenia tvorivej činnosti s akreditáciou do istej miery zvýrazňuje v celom procese tvorivú činnosť a dáva menší dôraz na kvalitu samotného vysokoškolského vzdelávania, kde kvalita tvorivej činnosti je len jedným z predpokladov kvalitného vzdelávania.Hodnotenie zabezpečí ministerstvo školstva, ktoré za týmto účelom zriadi odborný panel hodnotiteľov. Aby súčasná úroveň jednotlivých oblastí výskumu neskresľovala nastavenie hodnotiacich kritérií, zabezpečenie samotného hodnotenia bude realizované najmä prostredníctvom zahraničných expertov, čo je predpokladom na získanie objektívnejšieho hodnotenia v medzinárodnom kontexte, ako keď tento proces bol nastavený prevažne odborníkmi zo slovenského akademického prostredia.