Prezident Pavel povolil desiatkam Čechov vstúpiť do ukrajinských ozbrojených síl

Pavlov predchodca



Pavlov predchodca Miloš Zeman vydal od 24. februára 2022 dovedna 132 povolení pre českých občanov na vstup do ukrajinskej armády. Na začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu sa české úrady rozhodli, že nebudú stíhať občanov, ktorí sa chystajú bojovať na Ukrajine proti Rusku.

26.2.2024 (SITA.sk) - Český prezident Petr Pavel udelil povolenie 20 českým občanom vstúpiť do ukrajinských ozbrojených síl. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Český rozhlas.Pavel zároveň zamietol 56 žiadosti na základe odporúčaní ministerstiev obrany a vnútra. Pavel uviedol, že dôvodom zamietnutia žiadostí o prijatie do ukrajinských ozbrojených síl je nesplnenie stanovených kritérií zo strany kandidátov.Českí občania majú zákaz slúžiť v ozbrojených silách iných krajín, pokiaľ im to prezident oficiálne nepovolí.