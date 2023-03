Prezident Pavel sa skepsou voči efektivite V4 netají, podľa Kollára by sme mali byť zapojení do povojnovej obnovy Ukrajiny (foto)

Združenie krajín V4

Postoje premiéra Orbána

14.3.2023 (SITA.sk) - Česko aj Slovensko by mali mať možnosť zapojiť sa do povojnovej obnovy Ukrajiny, ktorej obidve krajiny teraz intenzívne pomáhajú. Povedal to v utorok predseda Národnej rady SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár po stretnutí s novým českým prezidentom Petrom Pavlom. Kollár informoval, že s prezidentom Česka diskutovali nielen o pomoci Ukrajine v súvislosti s ruskou inváziou, ale aj o predčasných voľbách na Slovensku a o združení krajín V4.„Keď teraz pomáhame Ukrajine, budeme požadovať, aby v prípade povojnovej obnovy boli Slovensko a Česko zapojené do jej obnovy,“ uviedol Kollár, podľa ktorého by práce na obnove Ukrajiny mali pomôcť aj slovenským a českým firmám či ekonomike našich štátov.Obaja politici sa bavili aj o Vyšehradskej skupine (V4), ktorá má podľa Kollára svoje opodstatnenie, pretože Česko, Poľsko, Maďarsko aj Slovensko majú cez V4 podstatne silnejší hlas v Európe. Skupinu štátov združených vo V4 preto treba podľa Borisa Kollára vnímať v širšom kontexte.Predseda parlamentu v súvislosti so vzťahmi v rámci V4 a niektorými postojmi maďarského premiéra Viktora Orbána poukázal na to, že ide v prvom rade o spoluprácu všetkých štyroch krajín a skupinu V4 by preto nezatracoval.„Myslím si, že je veľmi dôležité v tom pokračovať, ale musíme si stanoviť priority a povedať si, ktorým smerom chceme ísť. Keď sa nám niečo nepáči, treba to partnerovi aj jasne povedať,“ povedal Boris Kollár.Naopak, český prezident konštatoval, že sa nikdy netajil skepsou, pokiaľ ide o efektivitu skupiny V4. „Budeme musieť vážne uvažovať o tom, akým obsahom tú spoluprácu naplniť,“ uviedol Petr Pavel, ktorý ale nechce, aby sa rušilo niečo, čo malo svoj efekt.Podľa neho môže V4 dosiahnuť koordináciu v otázke zahraničnej alebo bezpečnostnej politiky, a tiež môže poskytnúť priestor na spoluprácu a konzultáciu napríklad v ekonomickej či kultúrnej oblasti.