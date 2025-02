Prezident Pellegrini navštívil Komárno, vyzdvihol ho ako atraktívnu turistickú destináciu – VIDEO, FOTO

Ocenil prístup primátora

Prezident osloví Rašiho

19.2.2025 (SITA.sk) - Komárno má podľa prezidenta Petra Pellegriniho veľký potenciál v cestovnom ruchu i cezhraničnej spolupráci. Uviedol to počas regionálneho výjazdu v okrese Komárno, ktorý je zároveň prvým výjazdom hlavy štátu v rámci plánovanej návštevy všetkých okresov Slovenska. Tie chce prezident počas svojho funkčného obdobia navštíviť minimálne dvakrát.„Na konci minulého roka som dal verejný prísľub, že počas môjho funkčného obdobia navštívim každý jeden okres v Slovenskej republike, a to minimálne dvakrát za päťročný mandát prezidenta. Minulý rok sa mi podarilo splniť ten prvý sľub, že som navštívil všetkých osem krajských miest a všetkých osem našich samosprávnych krajov a teraz budem navštevovať jednotlivé okresy. Ako prvý som si vybral okres Komárno a myslím, že som urobil veľmi dobre,“ uviedol Pellegrini.Hlava štátu v tejto súvislosti ocenila pragmatický prístup primátora k riešeniam vecí, pretože vie dobre pomenovať problémy samosprávy, regiónu alebo aj krajiny. Prezident Pellegrini rokoval s primátorom mesta Bélom Keszeghom , poslancami mestského zastupiteľstva a riaditeľom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Pons Danubii Zoltánom Barom. Jednou z hlavných tém diskusie bola oblasť cestovného regiónu, pričom prezident vyzdvihol aktívny prístup primátora v hľadaní projektov, ktoré tento región posúvajú dopredu.„Dnes mi takýto ďalší veľký projekt za 5 miliónov eur predstavilo EZÚS Pons Danubii. Ide o projekt komplexného rozvoja turistickej destinácie Podunajska s názvom Spirit of Danube, kde sa uchádzajú spolu s maďarskými partnermi o päťmiliónový projekt cezhraničnej spolupráce. Komárno tak naďalej bude patriť k veľmi atraktívnym destináciám turistického ruchu,“ skonštatoval prezident.Hlava štátu doplnila, že v tejto súvislosti osloví ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho , aby procesy odobrenia projektov, na ktoré samosprávy požiadajú o získanie eurofondov, boli čo najrýchlejšie a zrýchlilo sa čerpanie európskych peňazí.Dôležitou témou rokovania bola oblasť zdravotníctva, pretože v Komárne sa nachádza nemocnica, ktorá je schopná poskytovať zdravotnú starostlivosť aj väčšiemu počtu obyvateľov než je v tunajšom okrese. V závere rokovania sa hovorilo aj o športe a podpore športu v okrese Komárno.Prezident ocenil, že aj keď sa slovenská samospráva z pohľadu financií nenachádza v ideálnom stave, mesto v tejto oblasti neurobilo výrazné škrty a Komárno patrí v rôznych športoch k slovenskej špičke a súperí aj na európskej úrovni. V nadväznosti na to hlava štátu dodala, že verí, že mesto bude v podpore športu naďalej pokračovať a zlepšovať infraštruktúru a podmienky. Okrem toho prezident počas regionálneho výjazdu navštívil aj areál Lodeníc Komárno. Ďalším bodom programu bola návšteva sídla záchrannej služby ZaMED.