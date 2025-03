Prezident Pellegrini navštívil SAV, podľa jeho slov by sa mohla zapojiť do obrany a bezpečnosti Slovenska – VIDEO

Úloha SAV

Prínos pre naše ozborojené sily

Poďakoval sa predsedovi SAV Šajgalíkovi

12.3.2025 (SITA.sk) - Slovenská akadémia vied (SAV) má byť majákom pravdy, faktov a vedeckých dôkazov. Povedal to v stredu prezident Peter Pellegrini po rokovaní s vedením tejto inštitúcie. Podľa jeho slov má SAV nezastupiteľné miesto v oblasti vzdelávania spoločnosti a pomoci občanom zorientovať sa v spleti hoaxov, dezinformácií či dokonca fantazmagórií.„Mali by sme vždy rázne odsúdiť, ak sa do spoločnosti snaží niekto pretlačiť názor, za ktorý sa musia vedci v našej krajine hanbiť," skonštatoval.Úlohou Slovenskej akadémie vied je podľa prezidenta aj napĺňať predstavy štátu. Spomenul pritom otázku možného navyšovania finančných prostriedkov na obranu a bezpečnosť. V prípade, že k tomu dôjde, časť peňazí by sa mala podľa neho použiť na výskum a vývoj.„SAV by mohla byť jedným z prijímateľov navýšených prostriedkov na našu obranu a bezpečnosť," zdôraznil Pellegrini. Zároveň avizoval, že v dohľadnom čase pozve do Prezidentského paláca predsedov koaličných strán, aby si spolu s ministrom obrany aj náčelníkom Generálneho štátu Ozbrojených síl SR sadli za okrúhly stôl a prediskutovali túto tému.Prezident zdôraznil, že pracovníci SAV majú množstvo poznatkov o využití nových materiálov či kybernetickej bezpečnosti, čo by pre naše ozbrojené sily mohlo byť prínosom.„Slovenská republika má pred sebou významnú úlohu, ako zabezpečiť šifrovanú komunikáciu medzi orgánmi štátu," poznamenal. Ako vyplynulo z diskusie na pôde SAV, o 10 rokov by mal byť každý schopný prečítať si šifrované správy, ktoré si ľudia v súčasnosti medzi sebou posielajú.Preto vedeckí pracovníci musia hľadať nové spôsoby, ako odolať kvantovej počítačovej technológií. Tento rok by mala byť ukončená prvá fáza budovania slovenskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry, ktorá bude spojená s otvorením uzlov na partnerských inštitúciách, v rámci čoho by sa mohla zapojiť aj Kancelária prezidenta.Pellegrini tiež ocenil, akými pozitívnymi zmenami za posledné roky SAV prešla, hoci proces transformácie podľa neho trval veľmi dlho. Vedecké centrá a ústavy SAV, v ktorých aktuálne pôsobí viac ako 2 000 vedeckých a 1 000 nevedeckých pracovníkov, sa od roku 2022 transformovali na novú právnu formu verejných výskumných inštitúcií.„SAV nie je len miestom, kde vedci skúmajú a čakajú, či na niečo prídu, ale je to dynamicky sa rozvíjajúca inštitúcia," zhodnotil, pričom spomenul aj jej úsilie prepájať poznatky s komerčným sektorom, priemyslom a firmami.Za dlhoročnú prácu sa poďakoval predsedovi SAV Pavlovi Šajgalíkovi , ktorého by mal v blízkej budúcnosti na tomto poste vystriedať Martin Venhart. Návrh na jeho menovanie bol už doručený Kancelárii prezidenta SR