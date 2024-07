Prezident Pellegrini odovzdal poverovacie listiny novým veľvyslancom SR v Izraeli a pri NATO (video)

aktualizované 3. júna, 11:02



3.7.2024 (SITA.sk) -Prezident Peter Pellegrini v stredu v Prezidentskom paláci odovzdal poverovacie listiny novým veľvyslancom Slovenskej republiky v zahraničí.Poverovacie listiny si prevzala Barbora Mešťanová, ktorá bude veľvyslankyňou v Izraeli a Marek Varga , ktorý sa stal vedúcim stálej delegácie SR pri NATO . Ako uviedol prezident vo svojom príhovore, Izrael aj Severoatlantická aliancia majú v našich vzťahoch špecifické miesto.„Izrael je pre nás partnerom v oblasti inovatívnych technológií a NATO zase životne dôležitý piliér našej bezpečnosti a suverenity. Dôvera, ktorú dnes dostávate, je zároveň záväzkom i zodpovednosťou voči svojej vlasti," povedal Pellegrini.Prezident zdôraznil, že dobré vzťahy s Izraelom majú pre Slovensko osobitný význam. Izrael nie je pre Slovákov len pútnickým miestom či turistickou destináciou.Tento štát je tiež dôležitým partnerom a vzorom pre Slovenskú republiku v oblasti budovania inovačného ekosystému, startupov, digitálnej ekonomiky a technológií.„Mnoho našich občanov našlo v Izraeli v ťažkých časoch nielen záchranu, ale i svoj druhý domov, za čo mu bude vždy patriť naša vďačnosť. Naši ľudia Izrael kultúrne obohatili a dnes tvoria spolu so svojimi rodinami dôležité spojivo medzi našimi krajinami," poukázal.Zároveň podotkol, že Mešťanová odchádza do krajiny, ktorá sa dlhodobo nachádza v zložitej bezpečnostnej situácii. Skonštatoval, že naša solidarita s Izraelom po útoku Hamasu z októbra 2023 je nespochybniteľná.„Dvojštátne zriadenie zostáva aj naďalej pre Slovensko jediným riešením s nádejou na dlhodobú udržateľnosť," dodal. Prezident od novej veľvyslankyne očakáva, že bude konzistentná pri existujúcich projektoch a iniciatívna pri nových projektoch v oblasti ekonomickej diplomacie, obrannej spolupráce či cestovného ruchu.Pellegrini ďalej prízvukoval, že NATO poskytuje Slovensku priestor, v ktorom sa môže slobodne rozvíjať a spolupodieľať na vytváraní stability na medzinárodnej scéne.„Toto osobitne platí v čase, keď vidíme, že je spochybňovaná územná celistvosť štátov aj na východ od nás. Je našou povinnosťou hľadať riešenia spravodlivého mieru na Ukrajine," povedal.Dodal, že Slovensko dlhodobo podporuje posilnenie kolektívnej obrany. Výdavky našej krajiny na obranu a modernizáciu ozbrojených síl dosiahnu už v tomto roku úroveň 2,11 percenta, čím sa budeme radiť medzi krajiny, ktoré na samite vo Washingtone budú môcť skonštatovať splnenie si svojho dvojpercentného záväzku.Podotkol, že Slovenská republika dnes nedisponuje aktívnym systémom protivzdušnej obrany, ktorý by bol schopný ju obrániť pred útokom.„Sme vďační našim partnerom z Poľska, Českej republiky a Maďarska, ktorí vlastnými leteckými prostriedkami spolu ochraňujú náš vzdušný priestor," uviedol prezident.