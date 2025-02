Prezident Pellegrini odovzdal poverovacie listiny piatim veľvyslancom – FOTO

Valér Franko pracoval na veľvyslanectvách v Teheráne, Bagdade, Abú Dhabí a Káhire. Kariérny diplomat Tomáš Kozák odchádza na svoj druhý veľvyslanecký post. Predtým pôsobil ako predstaviteľ SR pri Politickom a bezpečnostnom výbore EÚ. Prvý veľvyslanecký post bude zastávať Peter Bak, ktorý bol doposiaľ v Ľubľane zástupcom veľvyslanca. Milan Zachar nastupuje do funkcie v Argentíne z pozície veľvyslanca v Havane, kde ho vystrieda Zdenek Rozhold.





10.2.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v pondelok v Prezidentskom paláci odovzdal poverovacie listiny piatim dezignovaným veľvyslancom Slovenskej republiky. Zdôraznil pritom, že odchádzajú zastupovať Slovensko do krajín, ktoré predstavujú pre naše národnoštátne záujmy dôležité partnerstvá.Poverenie si prevzali Valér Franko (Libanonská republika), Tomáš Kozák (Belgické kráľovstvo a Luxemburské veľkovojvodstvo), Peter Bak (Slovinská republika), Milan Zachar (Argentínska republika) a Zdenek Rozhold (Kubánska republika).„Dynamika politického vývoja vo svete vyžaduje v oblasti diplomacie aktívny a asertívny prístup. Ste to práve vy, kto musí urobiť maximum pre to, aby hlas našej krajiny bolo dostatočne počuť,“ uviedol v príhovore Pellegrini.Podľa jeho slov treba v súčasnom svete jasne zdôrazňovať úlohu efektívneho multilateralizmu pre dosiahnutie mieru a diplomaticky pôsobiť tak, aby sa neobjavovali nové konflikty a vojny vo svete. Od nových veľvyslancov očakáva napĺňanie ekonomických a politických záujmov Slovenska.