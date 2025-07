Prezident Pellegrini pozorne sleduje dianie okolo možného ovplyvňovania volieb na Slovensku zo strany Veľkej Británie

Kampaň nebola vyslovene stranícka

Vystúpenie Veľkej Británie z Únie

Podporenie účasti mladých ľudí na voľbách

Dôvera spojeneckých vzťahov

Budovanie dôvery medzi spojencami

31.7.2025 (SITA.sk) - Slovenský prezident Peter Pellegrini pozorne sleduje dianie okolo možného ovplyvňovania volieb na Slovensku zo strany Veľkej Británie. Ako uviedol na sociálnej sieti, má pocit, že v politickej diskusii opäť uniká podstata celého problému.„Jednotlivé politické strany totiž komunikujú celú situáciu predovšetkým pre svojho voliča a mnohé slovenské médiá si v snahe robiť arbitra opäť zamieňajú príčinu s následkom,“ vysvetlil svoj postoj.Hlava štátu tak zareagovala v súvislosti s utorkovou tlačovou besedou predsedu vlády Smer-SD ), kde tvrdil, že Ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie ešte v roku 2020 podpísalo dohodu s agentúrou Zink za 10 miliónov libier, ktorá mala vyhľadávať influencerov a aktivistov s cieľom ovplyvňovať dianie v strednej a východnej Európe.Ovplyvňovanie sa podľa Fica malo týkať aj ostatných parlamentných volieb na Slovensku v septembri 2023. Tie mali podľa slovenského premiéra byť ovplyvňované v prospech Progresívneho Slovenska, odvolal sa na informácie od investigatívnej skupiny Declassified.Autor článku na stránke Declassified UK odmieta Ficove tvrdenia. Informoval o tom Denník N. Ako periodikum uviedlo, Martin Williams jasne povedal, že pokiaľ vie, do danej operácie neboli zapojení žiadni novinári, a teda nepovažuje za správne viniť novinárov. Williamsovo vyšetrovanie ukázalo, že influenceri na sociálnych sieťach boli platení za zverejňovanie videí, ktoré mali za cieľ mobilizáciu mladých voličov pred voľbami v roku 2023.Kampaň ale nebola vyslovene stranícka, ani necielila na podporu konkrétneho politického subjektu. Novinár sa tiež vyjadril, že kampaň, ktorú sponzorovalo podľa stránky Declassified UK britské ministerstvo zahraničných vecí, navonok pôsobila ako výzva k účasti vo voľbách a podpore demokracie.Prezident Pellegrini v statuse uviedol, že slovenská opozícia tvrdí, že premiér Fico svojimi krokmi zhoršuje vzťahy medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom. „Ale kladiem si otázku: Vznikol tento stav súčasnými krokmi slovenskej vlády alebo rozhodnutím britského kabinetu financovať v iných štátoch kampane na podporu voličskej účasti konkrétnej skupiny obyvateľov?“ pýta sa hlava štátu.Dodal, že podľa médiami citovaného „bezpečnostného analytika“ v ostatných rokoch silnejú obavy o zotrvanie Slovenska v euroatlantických štruktúrach. Podľa Pellegriniho je preto prirodzená starosť našich spojencov o výsledky volieb, aby k odchodu Slovenska z EÚ NATO náhodou nedošlo.„A nie je to náhodou práve Veľká Británia, ktorá zatiaľ ako jediná z Európskej únie vystúpila?“ položil Pellegrini ďalšiu otázku. Za najdôležitejšiu otázku, ktorú si kladie, však označil tú, „prečo vláda Spojeného kráľovstva vynaložila 10 miliónov libier z prostriedkov britských daňových poplatníkov, aby v iných štátoch prostredníctvom mediálnej agentúry podporovala účasť konkrétnej skupiny ľudí vo voľbách?“.Mobilizácia k účasti na voľbách vyznieva podľa neho obzvlášť čudne práve v súvislosti so Slovenskom. Poukázal, že volebná účasť na Slovensku v posledných štyroch parlamentných voľbách kontinuálne rastie. Od 59,1 percenta v roku 2012 vzrástla až na 68,5 percenta v roku 2023. Podľa hlavy štátu sa teda nezdá, že by bolo potrebné, aby iný štát vysvetľoval ľuďom na Slovensku, prečo je dôležité ísť voliť.„Zato volebná účasť v parlamentných voľbách vo Veľkej Británii v roku 2024 bola 59,7 % a išlo o pokles 7,6 percenta oproti predchádzajúcim voľbám. Nie je teda podpora volebnej účasti skôr výzvou pre britské vlády na domácom ihrisku?“ dodal ďalšiu otázku Pellegrini.Slovenská hlava štátu tiež poukázala, že britská strana tvrdí, že prostredníctvom influencerov chcela podporiť účasť mladých ľudí na voľbách, a teda aktivizovať jednu konkrétnu voličskú skupinu.„Skúsme sa opýtať, aká by bola reakcia Veľkej Británie, ak by pred tamojšími minuloročnými voľbami akákoľvek iná krajina – napríklad Slovensko – vynaložila zo svojho štátneho rozpočtu 10 miliónov eur, aby mobilizovala jednu voličskú skupinu v Británii. Napríklad migrantov, ktorí už majú právo voliť,“ uviedol príklad a spytoval sa, či by sa britská vláda voči takémuto konaniu razantne neohradila. Rovnako sa spýtal, či vie si niekto predstaviť, že by britská opozícia takýto krok vítala a obhajovala ho tak, ako to dnes robí v opačnom garde tá slovenská.„Som prezidentom Slovenskej republiky, ktorý je jednoznačným zástancom ukotvenia Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Veľmi mi záleží na dobrých vzťahoch s našimi spojencami – a aj preto vláde vždy pripomínam, že pri zahraničnej politike na štyri svetové strany nesmie zabúdať na tú západnú stranu. Ale opäť sa pýtam: čo narušuje dôveru v spojeneckých vzťahoch viac? To, že niekto za doteraz neobjasnených okolností vynakladá svoje štátne financie na ovplyvňovanie volieb v spojeneckom štáte – nech už s akýmkoľvek úmyslom – alebo to, že zasiahnutý štát na tento krok upozorní a ohradí sa voči nemu?“ napísal Pellegrini.Zdôraznil tiež, že dôvera medzi spojencami sa buduje aj dôverou v samotného spojenca. Taktiež prízvukoval, že Slovensko je demokratický štát a je súčasťou najsilnejších organizácii sveta, ako je Európska únia, NATO či OECD Každá voličská skupina na Slovensku má podľa prezidentovho názoru dostatočný prístup k potrebným informáciám a dokáže si vytvoriť kvalifikovaný občiansky názor, ktorý prejaví vo voľbách. Účasť v parlamentných voľbách rozhodne nepovažuje za problém, ktorý by mal riešiť namiesto Slovenska iný štát.„A ak by iný štát mal pocit, že jeho zásah je potrebný, potom by mal o ňom transparentne informovať a hlavne o tom s nami vopred hovoriť. Bola by to úplne iná situácia, ako keď sa zrazu dva roky po voľbách dozvieme z článku britského investigatívneho portálu, že sme boli cieľom nejakej zahraničnej kampane,“ uzavrel prezident s tým, že je presvedčený, že Veľká Británia tomuto postoju rozumie, a že legitímne otázky slovenskej vlády v dobrom úmysle zodpovie.