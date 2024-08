Prezident Pellegrini si pripomenul obete rómskeho holokaustu a odsúdil šírenie nenávistnej ideológie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.8.2024 (SITA.sk) - Za šialenú myšlienku vyhladiť celé národy, národnosti a etniká zaplatilo životom približne pol milióna Rómov, štvrtina ich vtedajšej populácie. Uviedol to prezident Peter Pellegrini v súvislosti s piatkovým Pamätným dňom rómskeho holokaustu.Je podľa neho nemožné prijať fakt, že sa niekto v mene svojej nenávistnej ideológie rozhodol skoncovať so životmi ľudí, a to len preto, že sú v niečom iní. Pellegrini zároveň považuje za strašné, že podobné ideológie niekto živí aj v súčasnosti.„Pred osemdesiatimi rokmi nacisti v koncentračnom tábore Osvienčim vyvraždili tritisíc rómskych mužov, žien a detí a tento deň si odvtedy pripomíname ako Pamätný deň rómskeho holokaustu. Pretože prenasledovanie ľudí nie na základe ich osobnej viny, ale príslušnosti k rase, etniku, náboženstvu, spoločenskej triede či k politickej skupine, vedú vždy a bez výnimky k ľudskému utrpeniu. Spomeňme si dnes s pietou na obete tohto nezmyselného násilia a robme všetko pre to, aby sa to už nikdy v budúcnosti nezopakovalo," napísal prezident na sociálnej sieti.