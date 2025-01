Prezident Pellegrini si pripomenul tragédiu v Nemeckej: Občanov varuje pred návratom nenávisti (video)

Pellegrini vyzdvihol hrdinstvo účastníkov SNP

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Je potrebné odmietnuť nenávisť





Nacisti v januári 1945 zavraždili stovky ľudí v obci Nemecká na mieste, kde kedysi stála vápenná pec. Miestna vápenka sa tak stala tragickým miestom v dejinách národa. Príslušníci špeciálneho Einsatzkomanda a členovia pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy zastrelili a následne spálili v peci do 900 osôb.





10.1.2025 (SITA.sk) - Jednu z najväčších tragédií v dejinách Slovenska splodila nenávisť. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na pietnej spomienke pri príležitosti 80. výročia represálií v obci Nemecká.„Preto z tohto miesta vyzývam všetkých na Slovensku, aby sme zastavili akúkoľvek mieru podpory nenávisti voči niekomu alebo niečomu. Pretože sa raz môžeme zobudiť do takých strašných dní, aké pred 80 rokmi zažívali ľudia v Nemeckej,“ vyhlásil prezident Pellegrini.Podľa hlavy štátu nie sú trpkým pamätníkom ľudských osudov len udalosti v Nemeckej. Ako zdôraznil, Slovensko je posiate miestami, ktoré sú nemými svedkami ľudskej zloby.„Zloby živenej nenávisťou, ktorá dávala tyranom domnelé právo rozhodovať o osudoch druhých,“ dodal Pellegrini a súčasne vyzdvihol hrdinstvo účastníkov Slovenského národného povstania, ktorým podľa prezidenta patrí vďaka za porážku zla v podobe fašizmu.„Odmietli sme barbarstvo a pohŕdanie ľudským životom, odmietli sme skazenú ideológiu nadvlády jednej rasy nad druhou,“ uviedol prezident, ktorý by si želal, aby sa v mieri žilo aj naďalej. Pre dosiahnutie tohto cieľa je však podľa neho potrebné odmietnuť hromadné vraždy, ideológiu či vojnu a predovšetkým nenávisť.„Nech obete nevinných ľudí tu v Nemeckej neboli zbytočné,“ uzavrel Pellegrini.