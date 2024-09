Prezident Pellegrini spolu s českým prezidentom Pavlom odhalí nový orloj v štáte Iowa v USA

Odhalenie nového orloja

Návšteva múzea

27.9.2024 (SITA.sk) - Program prezidenta Petra Pellegriniho v Spojených štátoch amerických pokračuje v Cedar Rapids, druhom najväčšom meste štátu Iowa. Pri príležitosti 50. výročia založenia tam navštívi Národné české a slovenské múzeum a knižnicu.Slovenská hlava štátu v piatok spolu s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom odhalí na pozemku múzea nový orloj na zrenovovanej hodinovej veži v štýle historických hodín na pražskej Staromestskej radnici. Pellegrini sa tiež stretne s predstaviteľmi tohto stredozápadného štátu USA.Prezident sa zúčastní na prehliadke knižnice Štefana Furdeka, ktorý bol rímskokatolíckym kňazom, buditeľom a prvým predsedom Slovenskej ligy v Amerike. Tento oravský rodák sa stal významnou osobnosťou slovenskej komunity v USA na prelome 19. a 20. storočia.Knižnica obsahuje najväčšiu zbierku slovenských kníh, tlače a dokumentov v Severnej Amerike. Špeciálna zbierka je súčasťou akvizície knižnice reverenda Matúša Jankolu, ktorý v USA založil slovenskú Kongregáciu sestier sv. Cyrila a Metoda.Múzeum po prvýkrát hostí výstavu reprezentatívnych fotografií slovenských krojov, ktoré nafotil uznávaný slovenský fotograf Martin Machaj. Pellegrini otvorí túto unikátnu expozíciu.Obrázky sú najmä z regiónov, z ktorých väčšina Slovákov v 19. a v 20 storočí odchádzala do Ameriky. Ich potomkovia tak majú jedinečnú možnosť nahliadnuť do miest svojich predkov a vďaka fotografiám obnoviť si kontakty so svojimi koreňmi.Príchod prezidenta späť na Slovensko sa očakáva v sobotu 28. septembra v ranných hodinách. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.