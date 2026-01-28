Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 28.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alfonz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. januára 2026

Prezident Pellegrini vymenoval 25 nových sudcov, zdôraznil význam funkčného súdnictva pre stabilitu štátu


Tagy: noví sudcovia Prezident SR Súdnictvo

Prezident Peter Pellegrini v stredu vymenoval 25 nových sudcov na návrh Súdnej rady SR. Ako informovala kancelária ...



Zdieľať
68517a818e52c389712895 676x451 28.1.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v stredu vymenoval 25 nových sudcov na návrh Súdnej rady SR. Ako informovala kancelária hlavy štátu, ide konkrétne o 22 sudcov všeobecných súdov a tri sudkyne správneho súdu, ktorí začnú svoje pôsobenie na súdoch naprieč celým Slovenskom.

Nezávislé a funkčné súdnictvo


Prezident v príhovore k novým sudkyniam a sudcom zdôraznil význam nezávislého a funkčného súdnictva pre stabilitu demokratického štátu.

„Ide o jedno zo základných ľudských práv, od ktorého sa odvíja napĺňanie ďalších občianskych práv a slobôd. A odvíja sa od neho aj dôvera občanov v právo, v spravodlivosť, v zákon a v demokratický systém,“ uviedol prezident Pellegrini. Zároveň sudcom pripomenul, že výkon sudcovskej funkcie presahuje individuálnu rovinu a má širší spoločenský dosah. „Tento okamih na vás kladie bremeno zodpovednosti nielen za vašu prácu, ale aj za to, v akej kondícii bude slovenské súdnictvo a akej sa bude tešiť dôvere,“ povedal prezident.

Hlava štátu taktiež upozornila, že otázka efektívnosti súdnictva zostáva aktuálnou výzvou. Poukázala pri tom na vysoký podiel sťažností na prieťahy v konaniach, ktoré sa opakovane objavujú v agende Ústavného súdu SR, pričom zdôraznila potrebu ďalšieho zvyšovania kvality a rýchlosti rozhodovania.

Digitalizácia a modernizácia


„Z tohto pohľadu je pozitívny a významný každý krok, ktorý zvýši kvalitu slovenského súdnictva, zefektívni a zrýchli rozhodovanie súdov,” skonštatoval prezident. Ako ďalej doplnil, modernizácia justície nespočíva len v technických riešeniach. „Popri digitalizácii a modernizácii súdnictva vidím veľkú nádej práve vo vás. Pretože modernizáciou súdov ste aj vy,“ odkázal Pellegrini novovymenovaným sudcom a sudkyniam.

Prezident zároveň vyjadril dôveru v odbornú pripravenosť a osobnú integritu nových sudcov. „Verím, že vaše znalosti, doterajšie pracovné skúsenosti i morálne kvality vás predurčujú k tomu, aby ste tieto očakávania napĺňali každodennou prácou, s maximálnym úsilím a odhodlaním,“ uzavrel Pellegrini a poprial sudcom veľa úspechov pri výkone funkcie.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini vymenoval 25 nových sudcov, zdôraznil význam funkčného súdnictva pre stabilitu štátu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: noví sudcovia Prezident SR Súdnictvo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo upravilo podmienky na vstup do Policajného zboru, okuliare ani alergia už nebudú prekážkou
<< predchádzajúci článok
STVR predstavila nové logo, autorkou návrhu je generálna riaditeľka Flašíková

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 