Prezident Pellegrini vysvetlil, prečo podpísal zákon o STVR

Zmena smernice zvanej Európsky akt o slobode médií

Zodpovednosť musí byť zverená správnym ľuďom

1.7.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini podpísal zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) , pretože po oboznámení sa so schváleným textom zákona dospel k presvedčeniu, že nezakladá dôvodné podozrenia na nesúlad s Ústavou SR a nie je ani zásahom do slobody slova.„Preto som sa rozhodol tento zákon podpísať tak, aby mohol v schválenom termíne vstúpiť do platnosti,“ napísal na sociálnej sieti. Ako ďalej uviedol, v texte schváleného zákona nevzhliadol rozpor ani so súčasnými medzinárodnými normami, ktorými je Slovenská republika viazaná.„Zároveň však upozorňujem vládnu koalíciu, že od augusta budúceho roka sa začne uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu Rady Európskej únie , ktorým sa stanovuje spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu a mení sa smernica zvaná Európsky akt o slobode médií. Je preto úlohou vlády a parlamentu, aby náležite posúdili súlad prijatého zákona s týmito v budúcnosti platnými európskymi smernicami a v prípade akýchkoľvek pochybností ich za nastávajúcich 13 mesiacov uviedli do súladu,“ dodal prezident.Pellegrini pevne verí, že v prípade, ak sa tento zákon stane predmetom záujmu európskych orgánov, bude voči Slovensku uplatnený rovnaký meter ako voči iným krajinám, v ktorých prišlo k zmenám vo verejnoprávnych médiách za podstatne búrlivejších okolností. Prezident ďalej poukázal na to, že vládna koalícia čelila pri schvaľovaní zákona kritike, že zmiernila kvalifikačné podmienky na zvolenie členov Rady STVR.„Žiadnej inštitúcii však nepomôže ani ten najlepší zákon, ak zodpovednosť za ňu bude zverená nesprávnym ľuďom,“ povedal Pellegrini. Verí, že napriek zmierneniu podmienok na členstvo v Rade STVR, budú tieto posty zastávať také osobnosti, za ktoré sa občania nebudú musieť hanbiť.„Ak sa vládna koalícia dovoláva väčšej odbornosti pri riadení verejnoprávneho média, nech k nej sama prispeje zvolením skutočných odborníkov, za ktorých hovorí ich celoživotná práca v mediálnej či ekonomickej oblasti, a nie výstrelky na sociálnych sieťach či spochybňovanie základných vedeckých faktov,“ podčiarkol prezident.Dobrá voľba členov Rady STVR je podľa neho dobrým predpokladom k zvoleniu kvalitného generálneho riaditeľa a následnému naplneniu tých cieľov, ktoré si samotná vládna koalícia v schválenom zákone stanovila.