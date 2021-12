Prezident Putin nalieha na Západ, NATO sa nesmie ďalej rozširovať na východ

Ruské návrhy bezpečnostných opatrení

Západ sa snaží urobiť Ukrajinu „protiruskou

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok naliehal na Západ, aby čo najrýchlejšie splnil bezpečnostnú požiadavku Moskvy, ktorá sa týka nerozširovania sa Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na Ukrajinu a rozmiestnenia zbraní na jej území. Počas výročnej tlačovej konferencie ruský líder uvítal rozhovory so Spojenými štátmi, ktoré sa majú začať na budúci mesiac v Ženeve.Putin však varoval však, že diskusia zameraná na požiadavku Moskvy musí priniesť rýchle výsledky. „Chceme zaistiť našu bezpečnosť. Povieme to na rovinu: NATO sa nesmie ďalej rozširovať na východ," povedal Putin.Rusko minulý týždeň predložilo návrhy dokumentov, ktoré načrtávajú bezpečnostné opatrenia, o ktorých chce rokovať s USA a NATO. Rusko chce, aby NATO odmietlo členstvo Ukrajine a ďalším postsovietskym krajinám, a zrušilo vojenské nasadenie aliancie v strednej a východnej Európe.USA a ich spojenci povedali, že nedajú Rusku takú záruku týkajúcu sa Ukrajiny, akú chce Putin. Americkí predstavitelia však stále rokujú s európskymi spojencami ešte pred ženevskými rozhovormi.Moskva predložila svoju požiadavku v čase stúpajúceho napätia okolo Ukrajiny. V blízkosti ukrajinských hraníc totiž Rusi zhromaždili množstvo vojakov. Americké spravodajské služby tvrdia, že ich tam môže byť až 70-tisíc a Rusko sa pripravuje na možnú inváziu začiatkom budúceho roka. Moskva popiera, že zamýšľa nejaký útok.Putin počas svojej výročnej tlačovej konferencie obvinil Západ, že sa snaží urobiť Ukrajinu „protiruskou, neustále posilňovanou modernými zbraňami a vymývaním mozgov obyvateľstvu". Povedal, že Rusko nemôže žiť v neustálej hrozbe, ktorú predstavuje možné rozmiestnenie západných zbraní na Ukrajine.Šéf Kremľa tvrdil, že západné zbrane by mohli povzbudiť Ukrajincov, aby sa pokúsili násilne získať kontrolu nad separatistickými regiónmi podporovanými Ruskom a dokonca získať späť Krym, ktorý Rusko anektovalo od Ukrajiny v roku 2014.