Prezident Putin pricestoval do Vladivostoku za Kim Čong-unom

Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval vo štvrtok do mesta Vladivostok na ruskom Ďalekom východe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vladivostok 25. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval vo štvrtok do mesta Vladivostok na ruskom Ďalekom východe, kde sa krátko popoludní miestneho času stretne so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovala o tom agentúra AP.Putin a Kim majú na programe stretnutie medzi štyrmi očami na pôde tamojšej dalekovýchodnej štátnej univerzity na Ruskom ostrove, ktorý je s Vladivostokom spojený mostom. Neskôr sa k nim pripoja ďalší vysokopostavení predstavitelia a poradcovia z oboch krajín a bilaterálne stretnutie bude pokračovať v rozšírenom formáte.Kim pricestoval do Vladivostoku vo svojom vlaku v stredu. Vyjadril nádeje nanávštevu.vyhlásil Kim pre ruské médiá.Kimova prvá návšteva Ruska sa uskutočňuje zhruba dva mesiace po druhom jadrovom summite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Hanoji, ktorý sa skončil predčasne.Putin v roku 2002 absolvoval summit aj s Kimovým zosnulým otcom Kim Čong-ilom, ktorý sa v roku 2011 stretol aj Dmitrijom Medvedevom, ktorý bol v tom čase prezidentom.