Prezident PZ SR Lučanský vylúčil stretnutia s Marianom K. a N. Bödörom

Na snímke kandidát na post prezidenta Policajného zboru SR a súčasný prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský poskytuje rozhovor po vypočutí na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť 10. apríla 2019 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) – Prezident Policajného zboru (PZ) SR Milan Lučanský vylúčil stretnutia s obvineným Marianom K. a Norbertom Bödörom. „Môžem s čistým svedomím povedať, že nikdy som sa na ničom so spomínanými osobami nedohadoval, nestretával som sa s nimi a nebol som s nimi v žiadnom kontakte,“ uviedol na sociálnej sieti. Reagoval tak na správy oktorý sa mal objaviť v komunikácii prostredníctvom šifrovanej aplikácie Threema medzi Marianom K., obvinenom v kauze televíznych zmeniek aj v prípade objednávky vraždy Jána Kuciaka, a nitrianskym podnikateľom Norbertom B.Lučanský podľa vlastných slov dostal od Úradu inšpekčnej služby k nahliadnutiu správy, v ktorých sa spomína jeho meno. Písalo sa v nich údajne o tom, že chcú zneužiť obdobie, keď sa v médiách prepierali jeho majetkové pomery a tiež, aby naňho vtedajší minister vnútra „zatlačil“. „Jak tak pozerám na kauzu šéfa inšpekcie, tak je vhodná doba, aby s ním Kali pohovoril o tom Ruskovom TO,“ doložil Lučanský úryvok komunikácie. Podľa Lučanského s ním o Ruskovom trestnom oznámení nikto nehovoril. Rovnako poprel aj spoločný obed s Bödörom, o ktorom sa píše v správach.Na sociálnej sieti zverejnil Lučanský tiež správu zo 17. apríla 2018, ktorá podľa neho vystihuje realitu.mala znieť správa. O pár týždňov potom sa stal šéfom Policajného zboru a Marian K. išiel do väzby.Komunikáciu medzi podnikateľom Marianom K. a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom predložil na pojednávaní v kauze televíznych zmeniek prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta. Pochádza z trestnej veci vraždy Jána Kuciaka, z mobilného telefónu, ktorým mal Marian K. komunikovať prostredníctvom šifrovanej aplikácie Threema. Doteraz sa však komunikácia na pojednávaní nečítala.Podľa Denníka N mali v správach, ktoré si vymenili, hovoriť aj o "Milanovi". Malo to byť v súvislosti s výpoveďou Pavla R. na policajnej inšpekcii v apríli minulého roka, teda dva mesiace pred tým, ako Kočnera zatkli. Riaditeľom inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR bol vtedy práve súčasný policajný prezident Milan Lučanský.