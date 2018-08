Prezident sa stretne s premiérom, chce s ním hovoriť o prípade únosu

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska prichádza na tlačovú konferenciu v Bratislave 31. júla 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. augusta (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska sa v pondelok (6.8.) stretne s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Hovoriť s ním chce o vyšetrovaní prípadu únosu vietnamského podnikateľa, do ktorého mali byť podľa medializovaných informácií zapletené aj slovenské orgány.uviedol Kiska.Premiér v piatok požiadal ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), policajného prezidenta Milana Lučanského a zástupcu Generálnej prokuratúry (GP) SR, aby so svojimi nemeckými partnermi osobne prekonzultovali podozrenia v prípade únosu.Ministerka vnútra bude o prípade hovoriť aj na mimoriadnom rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý na štvrtok 9. augusta zvolal jeho predseda Anton Hrnko (SNS). Opis únosu podnikateľa z Bratislavy za pomoci slovenskej polície a použitia vládneho špeciálu vo štvrtok (2.8.) zverejnil Denník N. Rezort vnútra ho označil za úplný nezmysel s tým, že obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. Ministerstvo tvrdí, že slovenské orgány sa úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia. GP SR oznámila, že v piatok sa uskutoční výsluch s redaktorkou Denníka N, ktorá má doplniť podrobnosti k zverejneným informáciám.