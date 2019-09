Prezident SOŠV A. Siekel elektronicky odoslal prihlášku do Tokia

Na snímke prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel digitálne podpisuje slovenskú prihlášku na OH 2020 v Tokiu. Bratislava, 11. septembra 2019. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 11. septembra (TASR) – Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel v stredu podpísal a odoslal slovenskú prihlášku na Hry XXXII. olympiády v Tokiu 2020. Hostiteľom slávnostného aktu bol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska na Slovensku J. E. Džun Šimmi, ktorý privítal Siekela a ďalších slovenských funkcionárov a športovcov vo svojej rezidencii v Bratislave.Slávnostný akt sa uskutočnil formou elektronického odoslania prihlášky v rámci ekologických opatrení, ktoré v Japonsku presadzujú.povedal Siekel.privítal Džun Šimmi účastníkov slávnosti po slovensky a všetkých pozval do Japonska. Okrem Tokia im odporučil navštíviť aj ďalšie destinácie v krajine vychádzajúceho slnka.Na slávnostnom akte sa zúčastnili mimo iných aj štátny tajomník pre šport Jozef Gönci, designovaný vedúci slovenskej výpravy na OH 2020 Roman Buček, viacerí slovenskí reprezentanti – strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, atléti Marcel Lomnický a Ján Volko, skejtbordista Richard Tury a golfista Rory Sabbatini, ako aj japonský bronzový medailista z OH 2016 vo vodnom slalome Takuja Haneda, ktorý svoj športový život spojil so Slovenskom.Čerstvé informácie z dejiska hier priniesol športový riaditeľ SOŠV Buček, ktorý navštívil Tokio v auguste počas seminára vedúcich výprav.uviedol.Slovensko malo k 11. septembru jedenásť miesteniek, na hry sa už kvalifikovali šiesti športoví strelci a piati rýchlostní kanoisti.dodal Buček.Rehák Štefečeková si vybojovala miestenku už v predstihu, no jej účasť aj tak nie je úplne istá. So svojím manželom totiž čakajú druhý prírastok do rodiny. Pri prvom tehotenstve vynechala olympiádu v Rio de Janeiro, teraz by sa jej materské povinnosti mali dať spojiť so športovými cieľmi.zavtipkovala.povedala dvojnásobná strieborná olympijská medailistka v trape (2008 a 2012).