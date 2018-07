Prezident súhlasí so zmenami pri počte žiakov na 8-ročných gymnáziách

Ilustračný snímok. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 6. júla (TASR) – So zmenami pravidiel určovania počtu žiakov osemročných gymnázií súhlasí aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý v stredu 4. júla podpísal novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorou sa okrem iného určuje limit na žiakov.Úprava rieši otázku určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií. Po novom počet žiakov prvého ročníka týchto gymnázií nemá prekročiť päť percent z celkového počtu študentov z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku v rámci celej SR.Ministerstvo školstva môže na základe údajov svojich informačných systémov určiť záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka v rámci kraja. Prihliadať sa má na záujem o osemročné štúdium v rámci každého kraja.uviedla šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (SNS). Podľa nej by po novom nemali vznikať také situácie, že jeden kraj bude mať obrovský dopyt, ale malú kvótu. Ako doplnila, kvóta sa už nebude rozpisovať rovnomerne podľa krajov, ale otváranie tried sa bude prispôsobovať dopytu zdola.Podľa Lubyovej rezort školstva nerozhoduje o konkrétnych triedach na konkrétnych gymnáziách, ale nastaví len systém cez kvóty tak, aby bol priblížený dopytu.doplnila.Podľa schváleného zákona sa na testovaní deviatakov, známom ako Testovanie-9, ktoré absolvujú zhruba 15-ročné deti v základných školách, budú po novom zúčastňovať aj žiaci osemročných gymnázií. Tí doteraz testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry neabsolvovali.