Prezident SZB Fusko: V súvislosti s Fialkovými dúfam v zdravý rozum

Na snímke prezident SZB Tomáš Fusko. Foto: TASR Dušan Hein Na snímke prezident SZB Tomáš Fusko. Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 19. novembra (TASR) - Na tvrdenie advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o., že Slovenský zväz biatlonu pri sestrách Paulíne a Ivone Fialkových porušuje Zákon o športe i ich právo na reprezentáciu Slovenska, zareagoval prezident SZB Tomáš Fusko. Svoje predchádzajúce stanovisko v súvislosti s podpisom zmluvy o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie oboch biatlonistiek nemení a len zdôrazňuje: "Dúfam, že zvíťazí zdravý rozum.""Keby som neveril, že sa všetko vyrieši, tak by som nemohol robiť prezidenta zväzu," dodal. "Jednoducho nastal nejaký spor, sú tu aj systémové chyby, názory športovcov, právnikov, okolia, rodičov. Nahromadilo sa veľa informácii, treba ich spracovať, no ja som optimista a verím, že zdravý rozum zvíťazí. Len dúfam, že tí, ktorí robia šport, a to sme my, ho budú môcť robiť so športovcami, ktorých sme vychovali. Všetci, ktorí sú pýchou nášho športu, by sa mali postaviť na štart v kombinézach reprezentácie so snahou prinášať radosť aj naďalej, trebárs ako na predchádzajúcej olympiáde."Celú záležitosť by podľa vyjadrenia advokátskej kancelárie mala posúdiť hlavná kontrolórka športu. "Nemôžem sa k tomu nejako vyjadriť, kontrolór má vždy svoje úlohy zo zákona. Len dúfam, že sa všetci, ktorí má čo do toho povedať, stretnú za okrúhlym stolom a nájdeme rozumný kompromis. Z mojej strany môžem povedať, že som pripravený rokovať každý deň. Začiatok sezóny a Svetového pohára sa blíži, nerád by som sa vložil do úvah, čo sa môže stať, čo sa stihne, alebo nie. Dnes môžete veľa vecí vyriešil aj za 20 minút. Všetci si uvedomujeme, že čas sa kráti a treba rýchlo konať, konštruktívne a v prospech veci, no nie takým spôsobom, že sa niekto bude hrať s maximálnou lehotou na vyjadrenie," zdôraznil Fusko.Do celého sporu sa Medzinárodná biatlonová únia (IBU) nebude a nemôže vkladať, čo zdôraznil aj člen exekutívy IBU Ivor Lehoťan. "Je to problém, ktorý sa týka výhradne národnej federácie, pretože IBU nezasahuje do vzťahových záležitostí národných federácií a športovcov. Pre nás je dôležité, že všetci slovenskí športovci podpísali tzv. deklaráciu IBU, čiže vyhlásili, že budú súťažiť podľa antidopingových, disciplínárnych, športových pravidiel IBU, a aj podľa marketingových. Z našej strany v tejto chvíli spĺňajú všetci slovenskí športovci právo štartovať na Svetovom pohári."