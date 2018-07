Prezident Trump je pripravený uvaliť dovozné clá na čínsky dovoz

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Washington 20. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že je pripravený uvaliť clá na všetok čínsky tovar dovážaný do USA. To by sa dotklo výrobkov za viac než 500 miliárd USD. Napätie medzi Washingtonom a Pekingom tak môže nabrať podstatne väčšie rozmery.Ako Trump povedal v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC, USA sú v obchode s Čínoua je. Poukázal tým na hodnotu čínskeho tovaru dovezeného do USA v minulom roku. Tá predstavovala 505,5 miliardy USD (436,23 miliardy eur).Americká administratíva uvalila zatiaľ dovozné clá na vybrané čínske produkty v hodnote 34 miliárd USD. Čína na to reagovala odvetnými clami na americký tovar v rovnakej hodnote.(1 EUR = 1,1588 USD)