Prezident Trump odkázal Grete, aby sa zaoberala inými štátmi ako USA

22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že 17-ročná environmentálna aktivistka Greta Thunbergová by sa nemala sústreďovať na Spojené štáty, ale skôr na iné časti sveta, ktoré vypúšťajú plyny do ovzdušia.Trump a Greta sa už v minulosti dostali do slovných prestreliek a inak tomu nebolo ani tento týždeň na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.Trump v stredu povedal, že by si bol veľmi rád vypočul prejav švédskej aktivistky na tomto podujatí. Bez spomenutia jej mena však tiež poznamenal, že niektorí ľudia, čo sa týka klimatických zmien, "nie sú realistickí" a snažia sa o kroky, ktoré by narušili život ostatných ľudí.Iné štáty ako USA podľa Trumpa nahádzali do Tichého oceánu tony odpadu, ktorý sa teraz plaví smerom k Spojeným štátom. Na takéto veci by sa mala Greta sústrediť, povedal americký prezident, ktorý v utorok označil klimatických aktivistov za "stálych prorokov skazy".Gretina reakcia na seba nenechala dlho čakať, keď vyhlásila, že ona ani jej podporovatelia sa len tak nevzdajú.