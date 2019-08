Prezident Trump údajne uvažuje, či by Spojené štáty nemohli od dánskej vlády kúpiť Grónsko

Časť poradcov to odmieta ako vrtoch

16.8.2019 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump pri viacerých príležitostiach vyslovil myšlienku, že USA by od dánskej vlády mohli kúpiť Grónsko. Kancelária právneho poradcu Bieleho domu túto možnosť skúma.Pre televíziu CNN to potvrdili dva zdroje po tom, ako o Trumpovom zámere kúpiť Grónsko informoval denník Wall Street Journal.Dva zdroje denníku povedali, že poradcovia Trumpa sú v tejto otázke rozdelení. Časť z nich to považuje za dobrú ekonomickú stratégiu, ale časť to odmieta ako vrtoch.V Grónsku, ktoré je autonómnym územím Dánska, sa nachádza letecká základňa Thule, ktorá je najsevernejšou americkou vojenskou základňou. Podľa denníka Wall Street Journal jeden zo zdrojov uviedol, že na jar Trump na večeri spolupracovníkom povedal, že dostal radu, aby skúmal možnosť kúpenia Grónska, pretože Dánsko má finančné ťažkosti vyplývajúce z podpory tohto územia.Trumpov pokus by nebol prvou americkou snahou o kúpu Grónska. USA údajne chceli toto územie kúpiť v roku 1946 a záujem Washingtonu o kúpu ostrova v roku 1967 prejavil aj americký minister zahraničia William Seward.