Prezident USA Biden odmieta rozsiahlejší konflikt, Rusko podľa neho cíti zúfalstvo zo zlyhania

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden odmieta ruské tvrdenia, že by vojna na Ukrajine mohla prerásť do väčšieho konfliktu medzi Moskvou a Spojenými štátmi a ich spojencami v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) , ktorý by mohol priviesť svet na pokraj jadrovej konfrontácie.Na podujatí v Bielom dome vyhlásil, že táto myšlienka je síce „znepokojujúca“, ale „nie je pravdivá“. Biden obvinil ruských predstaviteľov z preháňania a podotkol, že to iba „dokazuje zúfalstvo, ktoré Rusko cíti pre svoje žalostné zlyhanie“ počas invázie na Ukrajinu.„Namiesto toho, aby povedali, že Ukrajinci odolávajú ruským silám, musia svojim ľuďom tvrdiť, že sú do toho zapojené Spojené štáty a NATO,“ povedal Biden. Dodal, že „nikto by sa nemal len tak vyjadrovať o použití jadrových zbraní“ a označil to za „nezodpovedné“.Biden zároveň požiadal Kongres o ďalších 33 miliárd dolárov na pomoc Ukrajine. Povedal, že boj na Ukrajine je bojom za slobodu a „nie je lacný, ale bude nákladnejší, ak svet ustúpi ruskej agresii“.