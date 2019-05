Prezident USA Donald Trump stále dôveruje vodcovi KĽDR Kim Čong-unovi

Na archívnej snímke Donald Trump a severokórejský vodca Kima Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 26. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril v nedeľuv severokórejského lídra Kim Čong-una, a to aj napriek nedávnym zbraňovým testom Pchjongjangu a uviaznutým jadrovým rokovaniam. Informovala o tom agentúra AFP.Trump tiež vyjadril domnienku, že Kim mu posielaprostredníctvom severokórejských štátnych médií, ktoré označili bývalého viceprezidenta USA a uchádzača o prezidentskú kandidatúru Joea Bidena zaza to, že kritizoval Kima.napísal na Twitteri Trump, ktorý je v súčasnosti na návšteve Japonska.Poradca šéfa Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton pritom v sobotu označil nedávnu sériu skúšok rakiet krátkeho doletu Severnej Kórey za porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. USA sú však podľa neho ochotné kedykoľvek obnoviť rozhovory so Severnou Kóreou.Trump na Twitteri dodal, žev lídra Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-una, že, ktorý mu dal.Prvý summit Trump-Kim sa konal vlani júni v Singapure. Podarilo sa na ňom dohodnúť všeobecne formulovaný prísľub denuklearizácie Kórejského polostrova, celý proces sa však neskôr zasekol na otázke, ako tento ambiciózny cieľ reálne dosiahnuť.Druhý summit Trump-Kim, ktorý sa konal 27. a 28. februára vo vietnamskej metropole Hanoj, sa skončil predčasne. Americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca žiadal úplné zrušenie amerických sankcií voči KĽDR.Šéf Bieleho domu mal v nedeľu v Japonsku na programe golf s premiérom Šinzóom Abem a návštevu na tradičnom zápase sumo.