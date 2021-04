Prezident Zelenskij vycestoval do oblasti konfliktu na východe Ukrajiny (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vo štvrtok navštívil oblasť konfliktu na východe krajiny v čase eskalácie napätia, ktorá vyvolala obavy z obnovenia rozsiahlych bojov.Ukrajinskí a západní predstavitelia vyjadrili obavy z čoraz častejšieho porušovania prímeria na Donbase. Zároveň vyslovili znepokojenie zo sústreďovania ruských vojsk pri hraniciach s Ukrajinou.„Chcem byť s našimi vojakmi počas ťažkého obdobia na Donbase," napísal Zelenskij vo štvrtok na Twitteri cestou do oblasti konfliktu.Ukrajinský prezident obvinil Rusko z demonštrácie vojenskej sily. Rusko toto tvrdenie popiera a argumentuje, že môže na svojom území rozmiestniť armádu, kdekoľvek to považuje za nutné. Moskva pritom zdôraznila, že nikoho neohrozuje. Putinov poradca Dmitrij Kozak, ktorý je hlavným ruským vyjednávačom s Kyjevom, počas panelovej diskusie s politickými expertmi v Moskve varoval Ukrajinu, aby nepoužila vojenskú silu na opätovné získanie kontroly nad regiónmi na východe krajiny.Na otázku, či by Rusko mohlo vojensky zasiahnuť, Kozak odpovedal, že „to bude závisieť od rozsahu streľby".