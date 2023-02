Prezident Zelenskyj odvolal z funkcie veliteľa združených síl Moskaľova

27.2.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu oznámil, že odvolal veliteľa operácií združených síl Eduarda Moskaľova. Vysvetlenie pre prepustenie neposkytol, informuje spravodajský portál CNN a poukazuje na to, že je to ďalšia zo série zmien vo vedení zo strany Kyjeva.Moskaľova vymenovali do pozície vlani v marci, keď Oleksandra Pavľuka vymenovali za šéfa vojenskej správy v Kyjevskej oblasti.Ukrajinské úrady vykonali sériu protikorupčných prehliadok a záťahov naprieč krajinou, po ktorých nasledovali personálne zmeny na vysokých pozíciách. Nie je však jasné, či veliteľove prepustenie súvisí s týmito protikorupčnými krokmi.