Prezident Zelenskyj radí Rusom opustiť Krym, kým ešte funguje most (video)

27.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ruských okupantov na Kryme , aby zvážili návrat do Ruska, kým Krymský most ešte funguje. Povedal to vo svojom prejave, na ktorý sa odvoláva spravodajský portál Ukrajinská pravda.„Absolvoval som niekoľko dôležitých stretnutí v súvislosti s prípravami na medzinárodné podujatia v auguste, obzvlášť Krymskú platformu. Tiež plánujeme zoznam oslobodzovacích krokov pre Krym," vyjadril sa Zelenskyj s tým, že dané kroky sú komplexné a sú bezpečnostné, ekonomické a sociálne. „Krym môžeme pomerne rýchlo začleniť do štátnej štruktúry Ukrajiny," skonštatoval prezident.„Krym, tak ako celá Ukrajina, bude slobodný. Slobodný od všetkého ruského zla, počnúc ruskými raketami a končiac každým ruským okupantom. Rusko prehrá túto vojnu a žiadna raketa to nezachráni," vyhlásil tiež Zelenskyj. Krymský most spája anektovaný polostrov s ruskou pevninou. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov sa pre televíziu CNN vyjadril, že ukrajinské sily budú pokračovať v úderoch na Krym a Krymský most, keďže je nevyhnutné narušiť ruskú logistiku. Zelenskyj zas povedal, že most je legitímny cieľ pre Ukrajinu, lebo okupanti ho používajú na prevoz zbraní.