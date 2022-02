Prezident Zelenskyj vyzýva Rusko na prímerie. Západu vyčíta, že Ukrajina ostala vo vojne sama

Výzva Rusku na prímerie

Raketové útoky pred úsvitom

25.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok ráno opäť prihovoril občanom prostredníctvom zverejneného videa.Ako referuje spravodajský web BBC, učinil tak v ukrajinskom a ruskom jazyku a vyzval Rusko na uzavretie prímeria.„Rusko s nami bude musieť skôr či neskôr hovoriť o tom, ako ukončiť nepriateľstvo a zastaviť túto inváziu. Čím skôr sa dialóg začne, tým menšie budú straty Ruska. Dovtedy budeme brániť našu krajinu," poznamenal Zelenskyj a priznal, že nemá v úmysle opustiť Kyjev napriek tomu, že je momentálne pre Rusko terčom číslo jeden.Zelenskyj predniesol ďalšiu prosbu západným spojencom, aby pomohli Ukrajine a zastavili útok Ruska. „Dnes ráno bránime náš štát sami. Rovnako ako včera, najmocnejšie sily sveta to sledujú z diaľky. Presvedčili Rusko včerajšie sankcie? Počujeme na našej oblohe a vidíme na našej zemi, že to nestačilo,“ podotkol 44-ročný prezident.Upozornil však aj na to, že Ukrajina ostala pri bránení svojej krajiny „sama". „Kto je pripravený bojovať spolu s nami? Nikoho takého nevidím. Kto je pripravený nám garantovať vstup do NATO? Všetci sa boja," zhodnotil ukrajinský prezident.Zelenskyj potvrdil raketové útoky pred piatkovým úsvitom, ktoré sa začali o štvrtej ráno miestneho času. Dodal, že ruské útoky boli zamerané na vojenské aj civilné miesta, aj keď Rusko už skôr uviedlo, že nezameriava svoje útoky na civilistov.Web BBC však v piatok ráno zverejnil overené video, ktoré ukazuje obytnú budovu v Kyjeve poškodenú raketovým náletom. Podľa kyjevského starostu Vitalija Klička v dôsledku raketových útokov v skorých ranných hodinách boli zranení najmenej traja ľudia.