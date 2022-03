Prezident Zelenskyj zdôraznil svoj záujem dosiahnuť konkrétnu mierovú dohodu

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina je pripravená ako súčasť mierovej dohody s Ruskom prijať neutrálny status. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa tak v nedeľu vyjadril v rozhovore s ruskými nezávislými novinármi, informuje spravodajský portál CNN.„Bezpečnostné záruky a neutrálny, nenukleárny status našej krajiny. Sme pripravení to prijať. To je najdôležitejší bod," povedal Zelenskyj s tým, že ak si dobre spomína, práve toto bolo pre Ruskú federáciu základom, „pokiaľ si pamätám, pre toto začali vojnu".Akúkoľvek dohodu však podľa jeho slov budú musieť schváliť Ukrajinci v referende. On sám však opätovne zdôraznil svoj záujem dosiahnuť konkrétnu mierovú dohodu.