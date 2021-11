Prezident Zeman je v nemocnici už takmer mesiac, ale z JIS-ky bol preložený na bežné lôžko

Dekompenzácia chronického ochorenia

Zasadne lekárske konzílium

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.11.2021 (Webnoviny.sk) - Českého prezidenta Miloša Zemana presunuli z jednotky intenzívnej starostlivosti v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) na štandardné lôžko na rehabilitačnom oddelení. Vo štvrtok to oznámila nemocnica.Prezident, ktorého trápi bližšie nešpecifikované chronické ochorenie, je v nemocnici už 26 dní, pripomína spravodajský portál TN.cz.Hovorkyňa nemocnice Jitka Zinke v tlačovej správe vysvetlila, že dôvodom prezidentovej októbrovej hospitalizácie bola „dekompenzácia známeho chronického ochorenia, ku ktorej viedol zhoršený príjem potravy a tekutín“ a jeho zdravotný stav pri prijatí do nemocnice vyžadoval intenzívnu starostlivosť.Následná liečba viedla k zlepšeniu prezidentovho stavu, a preto ho mohli preložiť na bežné lôžko. Ako tiež doplnila, na zverejnenie správy mala Zemanov súhlas.Pre zdravotný stav prezidenta sa v piatok po prvý raz stretne lekárske konzílium.Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima , ktorý je členom konzília, v stredu pre televíziu Nova uviedol, že nie je jasné, či sa konzílium vyjadrí k Zemanovej prognóze do 8. novembra, keď po prvý raz zasadne nová Poslanecká snemovňa.Na ďalší deň plánuje v súvislosti s prezidentovým zdravím zasadnúť Senát, ktorý bude na základe aktuálnych informácií rokovať o tom, či je potrebné prezidenta dočasne zbaviť právomocí.