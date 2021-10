Prezident Zeman je v stabilizovanom stave, objavili sa aj špekulácie o operácii

Špekulácie o operácii

Povolebné rokovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zdravotný stav českého prezidenta Miloša Zemana je stabilizovaný. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz, ktorému to potvrdila hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe, kde ho v nedeľu prijali.„Môžem potvrdiť, že pán prezident je v stabilizovanom stave. Ďalšie informácie k zdravotnému stavu pána prezidenta v priebehu liečby nemám,“ vyjadrila sa hovorkyňa Jitka Zinke Na otázku súvisiacu so špekuláciami o tom, že Zeman podstúpil operáciu, odpovedala vyhýbavo len s tým, že má informácie len o tom, že je stabilizovaný.Riaditeľ ÚVN a prezidentov ošetrujúci lekár v nedeľu povedal, že ho hospitalizovali v súvislosti s chronickým ochorením, na ktoré sa lieči, a nemá jeho súhlas na zverejnenie diagnózy.Pražský hrad len potvrdil Zemanovu hospitalizáciu a uviedol, že jeho stav mu nebráni vo výkone mandátu. Hospitalizácia by mohla trvať niekoľko týždňov.Zeman dlhodobo trpí neuropatiou dolných končatín, cukrovkou a nedoslýchavosťou. Podľa bývalého prezidenta Václava Klausa súvisia problémy jeho nástupcu s pečeňou a jeho životným štýlom.Zemana previezli do nemocnice v nedeľu popoludní zo zámku v Lánoch. Pred prevozom sa tam stretol s premiérom Andrejom Babišom . Ďalší politici, ktorí by s ním chceli rokovať v spojitosti s povolebným usporiadaním, zatiaľ čakajú.Ako uvádzajú Novinky, úloha prezidenta pri povolebných rokovaniach nemusí byť s ohľadom na výsledok volieb zásadná. Víťazná koalícia SPOLU sa dohodla na rokovaniach so zástupcami strán Piráti a STAN, s ktorými majú pohodlnú 108-člennú väčšinu v Poslaneckej snemovni.