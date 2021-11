Prezident Zeman sa cíti už lepšie, za českého premiéra vymenuje Fialu

Prezidenta prekvapil neúspech Pirátov

S Babišom nikto nechce rokovať

5.11.2021 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman, ktorý je od 10. októbra hospitalizovaný, v piatok prvý raz hovoril s médiami. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1 uviedol, že sa cíti normálne a oznámil, že za premiéra vymenuje predsedu ODS Petra Fialu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.„Cítim sa úplne normálne. Pretože nie som preťažený, tak sa cítim lepšie ako normálne,“ povedal český prezident. Prvý raz sa vyjaril aj k výsledkom parlamentných volieb.„Prekvapil ma neúspech Pirátov, ktorý bol extrémnejší, ako som čakal, ale práve na tomto neúspechu sa môžete presvedčiť, ako klamú české médiá, a dokonca prieskumy verejnej mienky, pretože v oboch prípadoch boli Piráti favorizovaní, a to do takej miery, že sa na pána Bartoša pozeralo ako na predsedu vlády,“ okomentoval Zeman voľby.Krátko pred rozhlasovým rozhovorom prezident ČR telefonoval s premiérom Andrejom Babišom (ANO), s ktorým hovoril o vymenovaní novej vlády.„V tomto okamihu je to predovšetkým téma vymenovania Petra Fialu za premiéra,“ povedal Zeman a dodal, že Babiš nemá záujem stať sa premiérom, pretože s ním nikto nechce rokovať.Česká hlava štátu podľa svojich slov nebude mať problém s dokončením mandátu. „Môj mandát sa končí už za rok a pol. Pokiaľ v tomto časovom horizonte nevypukne tretia svetová vojna, nedá sa očakávať nejaký veľmi zložitý systém. Ja predpokladám, že budem plniť svoje povinnosti, potom ako šťastný penzista odídem do dôchodku,“ načrtol svoje pôsobenie v úrade Miloš Zeman.