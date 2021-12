Prezident Zeman sa vyjadril ku svojmu zdravotnému stavu, exministerku označil za najodpornejšiu

Prestal piť a fajčiť

19.12.2021 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman tvrdí, že zdravotné ťažkosti mu robí len nechutenstvo a má umelú výživu. „Novinári vždy dávajú prednosť senzácii pred pravdou. Rovnako je to s mojim zdravím," povedal Zeman pre český spravodajský kanál CNN Prima News v súvislosti s dohadmi o jeho zdravotnom stave.„Najodpornejšia je akási Džamila Stehlíková (bývalá česká ministerka pre ľudské práva, poznámka redakcie SITA), ktorá ma síce nevyšetrovala, ale suverénne urobila asi desať diagnóz. Zabudla však na tu všednú, ktorú som pritom mal, a to je nechutenstvo. Schudol som desať kilogramov, prestalo mi chutiť a a mám umelú výživu. Mám sondu do žalúdka," konštatoval Zeman.Pre svoj zdravotný stav musel český prezident prestať piť a fajčiť. „Poslúcham doktorov, ktorí mi zakázali fajčiť, pretože to podporuje nechutenstvo. Zakázali mi aj alkohol, dokonca aj víno, ktoré mám rád. Už mesiac som bez alkoholu a bez cigariet a žijem," povedal český prezident.Pred nedávnom česká hlava štátu prekonala aj COVID-19. „Mal som ľahký priebeh, pretože som mal predtým tri očkovania," uviedol Zeman. Český prezident dodal, že je za povinné očkovanie.„Môj argument je jednoduchý. U nás je povinné očkovanie proti celému radu chorôb, keď k tomu pridáte ešte COVID, tak sa nič hrozné nestane. Keď budete v boji s ochorením COVID-19 robiť kozmetické úpravy, a keď tu máte omikron, tak hrozí nebezpečenstvo, že sa sa vlny pandémie budú opakovať," doplnil český prezident.