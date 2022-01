Prezident Zeman už vymenoval aj ministra poľnohospodárstva, nová Fialova vláda je tak kompletná

Nekulu nemohli v decembri vymenovať

Na svoju predchádzajúcu funkciu rezignuje

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman vymenoval za nového ministra poľnohospodárstva Zdeňka Nekulu z KDU-ČSL. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že vládny kabinet Petra Fialu je tak kompletný.Až v pondelok teda v Česku ukončia menovanie novej vlády, na ktorej sa po októbrových voľbách dohodli ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN.Rezort dosiaľ miesto Nekulu, ktorého v decembri prezident nevymenoval spolu s ostatnými členmi vlády, pretože mal COVID-19, dočasne viedol minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka. Pôvodne mal Zeman Nekulu menovať až v utorok.Zmenu termínu oznámil v nedeľu po novoročnom obede s prezidentom premiér Petr Fiala. Krátko po menovaní Nekulu ho oficiálne uvedú do funkcie ministra.Nekula pôsobil v dozornej rade Exportnej garančnej a poisťovacej spoločnosti, v rokoch 2016 až 2018 bol predsedom predstavenstva Podporného a garančného roľníckeho a lesníckeho fondu. Je starostom obce Těšetice na Znojemsku, ale na túto funkciu po menovaní do vlády rezignuje a chce byť neuvoľneným vicestarostom.Jurečka, ktorý poľnohospodárstvo dočasne viedol a tomuto rezortu šéfoval aj vo vláde Bohuslava Sobotku z ČSSD, krátko po prevzatí úradu odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy ČR Josefa Vojáčka. Zdôvodnil to manažérskymi pochybeniami a neefektívnou reorganizáciou firmy.