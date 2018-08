Prezident Zimbabwe Emerson Mnangagwa zložil slávnostný sľub

Emmerson Mnangagwa, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Harare 26. augusta (TASR) - Emmerson Mnangagwa zložil v nedeľu slávnostný sľub ako prezident Zimbabwe. Stalo sa tak po tom, ako ústavný súd potvrdil v piatok jeho tesné víťazstvo v prezidentských voľbách, ktoré sa konali 30. júla.Právnici zimbabwianskej hlavnej opozičnej strany - Hnutia za demokratickú zmenu (MDC-T) - označili hlasovanie za zmanipulované a požadovali buď jeho zopakovanie, alebo vyhlásenie víťazstva Mnangagwovho súpera, kandidáta MDC-T Nelsona Chamisu.Samotné voľby boli pokojné, avšak už o dva dni neskôr vstúpila do Harare armáda, aby rozohnala opozičné protesty, čo vyvolalo pochybnosti o tom, že s Mnangagwom vstupuje Zimbabwe do novej éry po 37-ročnom vládnutí jeho predchodcu Roberta Mugabeho. Zahraniční pozorovatelia zhodnotili voľby v Zimbabwe ako slobodné, ale nespravodlivé vzhľadom na to, že vládnuca strana má pod kontrolou štátne orgány, médiá i bezpečnostné sily.Mnangagwa (75), bývalý dôverník Mugabeho, naznačil ochotu k spolupráci s Chamisom.uviedol staronový prezident, ktorý prisľúbil demokratické a ekonomické reformy.Chamisa v sobotu uviedol, že s rešpektom odmieta verdikt ústavného súdu a inauguráciu považuje za podvodnú.Mnangagwa ešte vlani v novembri nahradil Mugabeho, ktorého donútila odstúpiť z funkcie armáda. Urobila tak v súvislosti s čistkami vo vládnucej strane, ktoré sa týkali aj Mnangagwu - vtedajšieho viceprezidenta podporovaného vplyvným Združením vojnových veteránov.