Prezidenta MOV Bacha môže nahradiť Coe. Známy je nulovým postojom tolerancie voči Rusom aj dopingu

Šéf organizačného výboru v Londýne

Tvrdší postoj proti ruskej účasti na OH

12.8.2024 (SITA.sk) - Od chvíle, keď Thomas Bach verejne oznámil, že neráta s pokračovaním vo funkcii prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) , začalo sa špekulovať o jeho možnom nástupcovi. Podľa viacerých svetových médií by prvá voľba mohol byť Sebastian Coe Šéf Svetovej atletiky a dvojnásobný zlatý olympijský medailista na 1500 metrov bol už dlhší čas považovaný za možného nástupcu Bacha, pokiaľ ten potvrdí svoj blížiaci sa odchod. A táto situácia nastala práve počas olympijských hier v Paríži.."Vždy som dával jasne najavo, že ak by sa naskytla príležitosť, vážne by som o tom uvažoval. Príležitosť sa naskytla a je jasné, že o nej musím premýšľať," uviedol Sebastian Coe na tlačovej konferencii ešte počas parížskeho olympijského sviatku.Sebastian Coe má skvelý športový aj funkcionársky životopis. Okrem toho, že bol kedysi špičkový strednotratiar, neskôr sa angažoval ako politik a tiež ako šéf organizačného výboru vydarených olympijských hier 2012 v Londýne. V roku 2015 vystriedal Lamineho Diacka na poste šéfa Medzinárodnej asociácie atletických federácií, ktorá sa neskôr premenovala na Svetovú atletiku, a šéfuje jej dodnes.O Coeovi je známe, že má nekompromisný postoj voči dopingu aj ruskému športu, ktorý je úzko prepojený s vládnym režimom. Bol osobne proti tomu, aby sa pätnástka ruských športovcov zúčastnila na olympijských hrách v Paríži bez ohľadu na to, že to bolo pod hlavičkou nezávislých športovcov."Svetová atletika zaujala oveľa tvrdší postoj ako iné športy proti ruskej účasti na olympijských hrách, odkedy pred 10 rokmi vypukol jej štátom podporovaný dopingový škandál. Coe tiež naliehal na vytvorenie Jednotky atletickej integrity, ktorá sa zaoberá dopingovými prípadmi organizácie. Akonáhle sa začala vojna na Ukrajine, Coe presadzoval nulové výnimky pre ruských atlétov pre ich účasť na veľkých športových podujatiach vrátane OH v Paríži. To bolo ďaleko od zdĺhavého kontrolného procesu MOV, ktorý nakoniec umožnil 15 Rusom vstup na olympijské hry," napísala agentúra AP.Proti možnému zvolenia Coea za šéfa MOV hovorí jeho vek. Má 67 rokov a MOV si do budúcnosti stanovil vekovú hranicu 70 rokov v úrade. Je však možné, že v jeho prípade sa urobí výnimka."Voľby prezidenta MOV v marci budúceho roku sa javia ako značne neprehľadný proces. Predpokladá sa, že Bach nedá členom výkonného výboru odporúčanie ohľadne svojho nástupcu," dodala agentúra AP.