Prezidenta mrzí nárast extrémizmu i nízka volebná účasť v eurovoľbách

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) – Dosluhujúceho prezidenta SR Andreja Kisku mrzí na výsledku eurovolieb nárast extrémizmu i to, že z pohľadu volebnej účasti v eurovoľbách zostalo Slovensko opäť na chvoste Európskej únie. Vyhlásil to v pondelok v Košiciach s tým, že Slovensko v sobotných (25. 5.) voľbách do europarlamentu ukázalo, že chce zmenu.Priemerná účasť v týchto voľbách do Európskeho parlamentu naprieč Európskou úniou bola 50,82 percenta. Najvyššia bola v Belgicku (88,47 %), naopak, najmenej ľudí prišlo k urnám opäť na Slovensku (22,74 %).vyjadril sa k volebnej účasti Kiska.Koalícii Progresívne Slovensko a Spolu-OD zablahoželal k víťazstvu v eurovoľbách na Slovensku. Prezidenta teší, že do politiky vstupujú noví ľudia.skonštatoval.Víťazom volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku sa stala koalícia Progresívne Slovensko - Spolu (20,11 percenta), za ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia je ĽSNS (12,07 percenta). Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta).