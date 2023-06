Prezidenta Zelenského by po vyhratí vojny vymenila menej ako štvrtina Ukrajincov, sú však za iné zmeny

KIIS vykonal prieskum od 26. mája do 5. júna na vzorke 1 029 respondentov zo všetkých ukrajinských regiónov okrem ľudí bývajúcich na územiach, ktoré Rusko okupovalo už pred otvorenou inváziou.





19.6.2023 (SITA.sk) - Po víťazstve Ukrajiny vo vojne, ktorú voči nej vedie Rusko, by prezidenta vymenilo len 23 percent Ukrajincov. Vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), o ktorom informuje web Ukrajinská pravda.Až 73 percent respondentov by po víťazstve chcelo na nejakej úrovni zmeny v ústrednej vláde. Za zmeny v parlamente sa vyjadrilo 69 percent opýtaných a vládny kabinet by vymenilo 47 percent respondentov.